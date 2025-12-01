元NMB48山本望叶、ミニ丈セットアップで美脚際立つ 黒コーデ×ハーフツイン姿に「ミサミサみたい」「最強ビジュ」と悶絶の声
【モデルプレス＝2025/12/01】元NMB48の山本望叶が12月1日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のセットアップ姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】元48グル人気メン「もはや2次元」街中でのミニスカ姿
山本は「どこでしょう」とファンに問いかけ、電車内やレストラン、駅のホームなどで撮影した私服姿の写真を公開。髪はハーフツインに結び、黒いミニスカートとショート丈のパーカーを合わせたニットのセットアップ姿でスラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「ミサミサみたい」「もはや2次元」「最強ビジュ」「ハーフツイン可愛すぎる」「美脚に目がいく」「スタイル抜群」「黒が抜群に似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆山本望叶、駅のホームでミニ丈セットアップ姿を公開
◆山本望叶の投稿に反響
