「ミスSFC2025」ファイナリスト、京夏さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/12/01】「ミスSFC2025」エントリーNo.5の京夏（きょうか）さんのインタビュー。
【写真】今年度も美男美女揃い「ミスミスターSFCコンテスト」ファイナリスト
学部／学年：総合政策学部／4年
出身地：愛知県
誕生日：1月8日
趣味：美味しいものを食べる、キックボクシング、読書、ゲーム、旅行、通販、アイドル
特技：歌、ラップ、プランク、大食い
好きな食べ物：ドーナツ、アイスクリーム、和食全般 （でも美味しいものはなんでも大好きです！ミスコン出場者1大食いの自信があります！）
好きな言葉（座右の銘）：為せば成る
最近ハマっていること：ガチ中華（現地で食べた味そのままのお店を）開拓！、美味しいベーグル探し、「Pokemon LEGENDS Z-A」
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
大学生活最後の年を後悔なく終えたいと思い、出場を決めました。人前に出ることが得意ではない自分を変えたいという気持ちもあります。でも何よりも、これまで私は自分に自信が持てずに悩み、心を病んでしまったこともありましたが、少しずつ自分を受け入れ変われた経験があるからこそ、同じように悩む人に寄り添える発信や活動をしていきたいと考えたことが大きいです。物心つく前からアイドルに憧れてきた私にとって、ミスコンはステージではなくても人の背中を押したり、日々を彩れる存在になれるかもしれない場所だと思い、挑戦を決意しました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
私の強みは「超オタク気質」なところです！1度気になったことはとことん調べるし、やると1度決めたことは満足いくまでやりきるし、とにかく突き詰めたい！という気持ちが強く、何よりそれがすごく楽しいんです！その性格が受験や就活のような大事な場面でも結果的に上手く作用してくれた結果今があると思っています。アピールポイントは美味しくたくさん食べ物を食べるところと、向上心が強いので日々成長していく私を皆さんにお届けできることです！
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
私は「習慣」にすることが一番大切だと考えています。SNSでは「1ヶ月で−〇kg」といった短期間での成果が注目されがちですが、スキンケアもダイエットも毎日の積み重ねだからこそ、無理な内容では続きません。実際に私も「3ヶ月で〇kg減」と無理な目標を立てて失敗したことがあります。美容もダイエットも特定の日だけ良ければいいのではなく、良い状態を維持することが大切です。そのためには自分が無理なく続けられる方法を見つけて「習慣」にすることが秘訣だと思います。私自身、何年も試行錯誤して今に至るので、今後はSNSを通じて“健康的に継続できる方法”を発信していきたいです。
― 憧れの有名人はいますか？
嗣永桃子さん、渡辺麻友さん、池田瑛紗さん（乃木坂46）、櫻井ももさん（≠ME）。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
悲しみや怒りといった辛い経験を「完全に乗り越える」のはとても難しいことで、実際には乗り越えられないままのものもたくさんあると思います。だからこそ私は、その経験から何か学べることはないかと後から振り返るようにしています。もちろん悲しみの大きさや内容によって一概には言えませんが、「世の中にはこういう性格の人もいるんだな」と気づけたり、「自分は辛い時こうなるから、あらかじめこうしておいた方がいいな」と対策を考えられたりします。ただ「辛かった」で終わってしまうのはもったいないので、そこから吸収できることや次に活かせることを探すように心がけています。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
進路については来年から社会人になる予定なので、それとは並行しつつ、私の大好きなアイドルのように、発信活動を通して、誰かの背中を押したり、忙しい毎日を少しでも彩ることができるようになることが今一番の目標です！コンテストが終わっても、むしろもっとたくさんの方に見てもらえるように頑張ります！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、京夏さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
「絶対に叶えたい」と最初に強く思った気持ちを忘れないことが、何より大切だと思います。夢や目標は人それぞれで大小も内容も違いますが、そのための戦略を考えること以上に、最後まで心を折らずに走り続けられるかどうかが重要だと思います。そんな時に自分を支えてくれるのは、やはり最初に抱いた「叶えたい」という純粋な思いです。私自身も夢や目標がある時には、達成した時の自分を鮮明に思い描いて、踏ん張らなければならない瞬間を乗り越えてきました。モチベーションが下がりそうな時は、熱血スポ根漫画を読んで、あえて熱量を分けてもらうようにしています！笑。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：ミスミスターSFCコンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：ミスミスターSFCコンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票終了日：2025年12月13日9時00分
・本番日：2025年12月13日（予定）
【Not Sponsored 記事】
【写真】今年度も美男美女揃い「ミスミスターSFCコンテスト」ファイナリスト
◆京夏（きょうか）さんプロフィール
学部／学年：総合政策学部／4年
出身地：愛知県
誕生日：1月8日
趣味：美味しいものを食べる、キックボクシング、読書、ゲーム、旅行、通販、アイドル
特技：歌、ラップ、プランク、大食い
好きな食べ物：ドーナツ、アイスクリーム、和食全般 （でも美味しいものはなんでも大好きです！ミスコン出場者1大食いの自信があります！）
好きな言葉（座右の銘）：為せば成る
最近ハマっていること：ガチ中華（現地で食べた味そのままのお店を）開拓！、美味しいベーグル探し、「Pokemon LEGENDS Z-A」
◆「ミスSFC2025」No.5京夏さんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
大学生活最後の年を後悔なく終えたいと思い、出場を決めました。人前に出ることが得意ではない自分を変えたいという気持ちもあります。でも何よりも、これまで私は自分に自信が持てずに悩み、心を病んでしまったこともありましたが、少しずつ自分を受け入れ変われた経験があるからこそ、同じように悩む人に寄り添える発信や活動をしていきたいと考えたことが大きいです。物心つく前からアイドルに憧れてきた私にとって、ミスコンはステージではなくても人の背中を押したり、日々を彩れる存在になれるかもしれない場所だと思い、挑戦を決意しました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
私の強みは「超オタク気質」なところです！1度気になったことはとことん調べるし、やると1度決めたことは満足いくまでやりきるし、とにかく突き詰めたい！という気持ちが強く、何よりそれがすごく楽しいんです！その性格が受験や就活のような大事な場面でも結果的に上手く作用してくれた結果今があると思っています。アピールポイントは美味しくたくさん食べ物を食べるところと、向上心が強いので日々成長していく私を皆さんにお届けできることです！
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
私は「習慣」にすることが一番大切だと考えています。SNSでは「1ヶ月で−〇kg」といった短期間での成果が注目されがちですが、スキンケアもダイエットも毎日の積み重ねだからこそ、無理な内容では続きません。実際に私も「3ヶ月で〇kg減」と無理な目標を立てて失敗したことがあります。美容もダイエットも特定の日だけ良ければいいのではなく、良い状態を維持することが大切です。そのためには自分が無理なく続けられる方法を見つけて「習慣」にすることが秘訣だと思います。私自身、何年も試行錯誤して今に至るので、今後はSNSを通じて“健康的に継続できる方法”を発信していきたいです。
― 憧れの有名人はいますか？
嗣永桃子さん、渡辺麻友さん、池田瑛紗さん（乃木坂46）、櫻井ももさん（≠ME）。
◆京夏さんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
悲しみや怒りといった辛い経験を「完全に乗り越える」のはとても難しいことで、実際には乗り越えられないままのものもたくさんあると思います。だからこそ私は、その経験から何か学べることはないかと後から振り返るようにしています。もちろん悲しみの大きさや内容によって一概には言えませんが、「世の中にはこういう性格の人もいるんだな」と気づけたり、「自分は辛い時こうなるから、あらかじめこうしておいた方がいいな」と対策を考えられたりします。ただ「辛かった」で終わってしまうのはもったいないので、そこから吸収できることや次に活かせることを探すように心がけています。
◆京夏さんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
進路については来年から社会人になる予定なので、それとは並行しつつ、私の大好きなアイドルのように、発信活動を通して、誰かの背中を押したり、忙しい毎日を少しでも彩ることができるようになることが今一番の目標です！コンテストが終わっても、むしろもっとたくさんの方に見てもらえるように頑張ります！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、京夏さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
「絶対に叶えたい」と最初に強く思った気持ちを忘れないことが、何より大切だと思います。夢や目標は人それぞれで大小も内容も違いますが、そのための戦略を考えること以上に、最後まで心を折らずに走り続けられるかどうかが重要だと思います。そんな時に自分を支えてくれるのは、やはり最初に抱いた「叶えたい」という純粋な思いです。私自身も夢や目標がある時には、達成した時の自分を鮮明に思い描いて、踏ん張らなければならない瞬間を乗り越えてきました。モチベーションが下がりそうな時は、熱血スポ根漫画を読んで、あえて熱量を分けてもらうようにしています！笑。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
◆「ミスミスターSFCコンテスト2025」開催概要
・コンテスト名：ミスミスターSFCコンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：ミスミスターSFCコンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票終了日：2025年12月13日9時00分
・本番日：2025年12月13日（予定）
【Not Sponsored 記事】