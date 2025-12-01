「ミス東大」ファイナリスト・入江あんなさんの素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/12/01】「ミス東大コンテスト2025」エントリーNo.5入江あんな（いりえ・あんな）さんのインタビュー。
【写真】今年度も美男美女揃い「ミス＆ミスター東大」ファイナリスト10人
学部／学年：総合文化研究科広域科学専攻修士／1年
出身地：茨城県
誕生日：7月6日
趣味：自炊、お菓子作り
特技：ダンス
好きな食べ物：納豆
好きな言葉（座右の銘）：石の上にも三年
最近ハマっていること：美味しいご飯を食べること
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
大学時代から東大ミスコンは拝見させて頂いており、憧れがありました。大学院で東大に入学し、まさかの運営の方からお声がけを頂いたので、このチャンスを活かそうと思い、参加しました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
スタイルとハスキーボイスだと思います。配信をすると必ず声がギャップだという声を頂きます。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
小麦と砂糖はなるべく控えるようにし、納豆やキムチなどの発酵食品を積極的に取り入れています。美肌と腸活によく、ダイエットにも効果的です。
― 憧れの有名人はいますか？
桝太一さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
実は私も悲しみや怒りの乗り越え方の正解はまだ分かりません。でもそういうときは、必ず信頼できる家族に思いを打ち明けるようにしています。少し心が軽くなるのでおすすめです。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
芸能の道を考えています。ミスコンを通して自分のやりたいことを探していく予定です！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、入江あんなさんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
人生は意外と短くてあっという間です。限られた時間の中で、挑戦することが大切だと考えているので、迷ったらすぐ行動するようにしています！
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：東京大学ミス＆ミスターコンテスト2025
・主催団体名：東京大学広告研究会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月14日（月）12：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/tokyo2025
【Not Sponsored 記事】
