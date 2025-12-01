モデルプレスのインタビューに応じた李論さん（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/01】「ミスター東大コンテスト2025」エントリーNo.5李論（り・ろん）さんのインタビュー。

【写真】今年度も美男美女揃い「ミス＆ミスター東大」ファイナリスト10人

◆李論（り・ろん）さんプロフィール


学部／学年：農学部／3年
出身地：神奈川県
誕生日：8月31日
趣味：サッカー
特技：筋トレ
好きな食べ物：サバ
好きな言葉（座右の銘）：障子をあけよ、外は広いぞ
最近ハマっていること：サバ定食巡り

◆「ミスター東大コンテスト2025」No.5李論さんにインタビュー


― コンテストに参加したきっかけを教えてください。

クラスの友人に誘われたため。

― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？

ブレなさすぎるメンタル。

― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。

高重量による筋トレ。

― 憧れの有名人はいますか？

横川尚隆さん。

◆李論さんの夢を叶える秘訣


― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。

人にいい影響を与えられるリーダーになること。

― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、李さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。

周りのノイズに耳を一切傾けることなく自分のみを信じてやりきる能力。

◆「東京大学ミス＆ミスターコンテスト2025」開催概要


・コンテスト名：東京大学ミス＆ミスターコンテスト2025
・主催団体名：東京大学広告研究会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月14日（月）12：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/tokyo2025

【Not Sponsored 記事】