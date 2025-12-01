「ミスター東大」ファイナリスト・李論さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/12/01】「ミスター東大コンテスト2025」エントリーNo.5李論（り・ろん）さんのインタビュー。
学部／学年：農学部／3年
出身地：神奈川県
誕生日：8月31日
趣味：サッカー
特技：筋トレ
好きな食べ物：サバ
好きな言葉（座右の銘）：障子をあけよ、外は広いぞ
最近ハマっていること：サバ定食巡り
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
クラスの友人に誘われたため。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
ブレなさすぎるメンタル。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
高重量による筋トレ。
― 憧れの有名人はいますか？
横川尚隆さん。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
人にいい影響を与えられるリーダーになること。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、李さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
周りのノイズに耳を一切傾けることなく自分のみを信じてやりきる能力。
・コンテスト名：東京大学ミス＆ミスターコンテスト2025
・主催団体名：東京大学広告研究会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月14日（月）12：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/tokyo2025
