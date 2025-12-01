元ばんばんざい・流那、アーティストデビュー決定 第1子妊娠中の思い綴った曲「星が泣いた日」リリース
【モデルプレス＝2025/12/01】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が、アーティストデビューすることが決定。1stシングル『星が泣いた日』が12月1日にリリースされる。
【写真】23歳美人インフルエンサー、第一子妊娠中の思い綴った楽曲
流那は、『今日、好きになりました。』（2018年7月〜8月配信）に出演し、2019年3月より「ばんばんざい」として活動。2024年12月に卒業し、現在は動画クリエイターとして、SNSの総フォロワー数は470万人を超えている。流那はこれまでも“歌ってみた動画”をYouTubeで発信。初めて自身のYouTubeチャンネルで披露した“歌ってみた動画”が150万回再生を超えるなど、Z世代を中心に高い支持を集めてきた。
今作『星が泣いた日』は、流那が第1子妊娠中に、女性として、母として、新しい一歩を刻んだ心情が描かれた楽曲となっており、バラード調のメロディに紡がれた歌詞には、生まれてくる子や家族への真っ直ぐな愛と未来への誓いが綴られている。ミュージックビデオは絵本テイストになっており、愛する存在を守り抜く覚悟が込められている。
流那は「夢だった母親になれたのに、思うようにいかない現実に何度も泣いたこともありました。それでも、大切な人の存在があったから、前を向くことができました。この歌には、そんな日々を通して見つけた“愛のかたち”を込めています。どうか、大好きな人や家族を思いながら聴いてもらえたら嬉しいです」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
この度「星が泣いた日」をリリースさせていただきました。この曲は、新しい命をお腹に授かってから感じた日々の気持ちを、毎日メモに書きとめていた言葉から生まれた一曲です。夢だった母親になれたのに、思うようにいかない現実に何度も泣いたこともありました。それでも、大切な人の存在があったから、前を向くことができました。この歌には、そんな日々を通して見つけた“愛のかたち”を込めています。どうか、大好きな人や家族を思いながら聴いてもらえたら嬉しいです。
楽曲名 : 星が泣いた日
アーティスト名：流那
作詞：流那
作曲：WEST GROUND／伊藤直樹
配信日 : 2025年12月1日（月）
2002年2月11日生まれ、大阪府出身。SNS総フォロワー数470万人を超える人気クリエイター。等身大の自分を発信し、Z世代を中心に高い人気を誇る。2024年12月に、グループ「ばんばんざい」を卒業し、個人活動を中心とした発信を続けている。ランジェリーブランド「Lulumerry（ルルメリー）」のプロデューサーも務め、かわいらしく魅力的なデザインのランジェリーやライフスタイルアイテムを展開。2025年9月には『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に出演し、華やかなランウェイ姿が話題に。
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳美人インフルエンサー、第一子妊娠中の思い綴った楽曲
◆流那、アーティストデビュー決定
流那は、『今日、好きになりました。』（2018年7月〜8月配信）に出演し、2019年3月より「ばんばんざい」として活動。2024年12月に卒業し、現在は動画クリエイターとして、SNSの総フォロワー数は470万人を超えている。流那はこれまでも“歌ってみた動画”をYouTubeで発信。初めて自身のYouTubeチャンネルで披露した“歌ってみた動画”が150万回再生を超えるなど、Z世代を中心に高い支持を集めてきた。
流那は「夢だった母親になれたのに、思うようにいかない現実に何度も泣いたこともありました。それでも、大切な人の存在があったから、前を向くことができました。この歌には、そんな日々を通して見つけた“愛のかたち”を込めています。どうか、大好きな人や家族を思いながら聴いてもらえたら嬉しいです」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
◆流那コメント全文
この度「星が泣いた日」をリリースさせていただきました。この曲は、新しい命をお腹に授かってから感じた日々の気持ちを、毎日メモに書きとめていた言葉から生まれた一曲です。夢だった母親になれたのに、思うようにいかない現実に何度も泣いたこともありました。それでも、大切な人の存在があったから、前を向くことができました。この歌には、そんな日々を通して見つけた“愛のかたち”を込めています。どうか、大好きな人や家族を思いながら聴いてもらえたら嬉しいです。
◆楽曲情報
楽曲名 : 星が泣いた日
アーティスト名：流那
作詞：流那
作曲：WEST GROUND／伊藤直樹
配信日 : 2025年12月1日（月）
◆流那プロフィール
2002年2月11日生まれ、大阪府出身。SNS総フォロワー数470万人を超える人気クリエイター。等身大の自分を発信し、Z世代を中心に高い人気を誇る。2024年12月に、グループ「ばんばんざい」を卒業し、個人活動を中心とした発信を続けている。ランジェリーブランド「Lulumerry（ルルメリー）」のプロデューサーも務め、かわいらしく魅力的なデザインのランジェリーやライフスタイルアイテムを展開。2025年9月には『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に出演し、華やかなランウェイ姿が話題に。
【Not Sponsored 記事】