岡山市は、今月（12月）6日から来年2月28日まで「ガーデンイルミネーション IN 西大寺 2025」を岡山市東区の西大寺緑花公園で開催します。イベントは、周辺地域の住民の憩いの場として地域の活性化を図ってきたもので、今年で16回目の開催です。

【写真を見る】約1.6万球の光が冬の園内を彩る「ガーデンイルミネーションIN西大寺」12月6日（土）開催【岡山】

約1.6万球の光が彩る幻想的な空間

園内が約1.6万球のイルミネーションとライトアップで彩られます。植え込みには、シーズンごとに色が変わるライトアップ。芝生には踏むと色が変わる光の輪が設置されます。

そのほか、園内の植え込みには、地域参加型で制作された「ペットボトルオブジェ」や「学生の描いたイラストの投影」など様々な工夫が凝らされ、非日常的な空間が演出されるということです。

初日は特別イベント「しゃぼんだまナイト IN SAIDAIJI」

点灯初日の今月6日午後5時から午後8時には、親子で楽しめる特別イベント「しゃぼんだまナイト IN SAIDAIJI」が実施されます。カラフルにライトアップされた樹木と空を舞うしゃぼん玉によって幻想的な空間が創り出されます。

また、大道芸人によるしゃぼん玉ショーや、2歳からの子どもが参加できるワークショップ「かみこっぷランタン作り」も実施され、完成した作品は百花プラザ館内に展示される予定です。当日はキッチンカーの出店もあり、食事も楽しむことができます。

様々な光の仕掛けで公園が変貌

イルミネーションでは、公園内に「ひかりの迷路」や「めいろぼうけん」といった、来場者が遊びながら楽しめる光の仕掛けが用意されています。また、イラストが動くコンテンツなど、動く要素も取り入れられています。

イルミネーションは午後5時から午後10時まで点灯されます。（点灯開始時間は外の明るさにより変更される場合があります）

イベント詳細や最新情報は公式Instagramアカウント（@garden_illumi）で確認できます。イベントに関する問い合わせは岡山市庭園都市推進課（電話：086-803-1395）まで。