¡ÊÂæËÌ¡¢¹âÍºÃæ±û¼Ò¡Ë²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤ÎÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢¾ÕËü°Â¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ð¤ó¤¢¤ó¡ËÂæËÌ»ÔÄ¹¤äÄÄÂ¶î²¡Ê¤Á¤ó¤¤Þ¤¤¡Ë¹âÍº»ÔÄ¹¤¬1Æü¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤¬»ÔÆâ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÆüËÜ´ØÏ¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÃæ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï11·î29Æü¤Ë¾å³¤¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Æü¤Î28Æü¡¢¡ÖµÞ¤¤ç¸ø±éÃæ»ß¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤·¤ÆÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï8·î¤ËÂæËÌ»Ô¤ÎÂæËÌ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡Öayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.¶-¡×¤ÎÂæËÌ¸ø±é¤ò³«¤¡¢2¸ø±é¤Ç·×2Ëü6000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
ÂæËÌ»ÔµÄ²ñ½ÐÀÊÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¾Õ»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤¬º£Ç¯Ë¬Âæ¤·¤¿ºÝ¡¢»Ô¤È¤·¤Æ¾®äÆÊñ¡Ê¥·¥ç¡¼¥í¥ó¥Ý¡¼¡Ë¤ä¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥±¡¼¥¤òÂ£¤Ã¤¿Â¾¡¢»ÔÄ¹¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¼ê½ñ¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤ä¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¡Ö¥¤¡¼¥¸¡¼¥«¡¼¥É¡×¡ÊÍªÍ·卡¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤È¾Ò²ð¡£ÂæËÌ¤ÏÉÍºê¤µ¤ó¤ÎºÆË¬¤òÀäÂÐ¤Ë´¿·Þ¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÂæËÌ¸ø±é¤òºÆ¤Ó¾·ÀÁ¤¹¤ë¤«¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ÄÄ»ÔÄ¹¤Ï¹âÍº»ÔµÄ²ñ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½¿Í¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä·Ý½Ñ¡¢Ê¸²½¤ÏÀ¯¼£Åª´³¾Ä¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£Ãæ¹ñ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍðË½¤Ê¤ä¤êÊý¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑ¤ËÉÍºê¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê²Î¼ê¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¹âÍº¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤¬¹âÍº¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÉÍºê¤µ¤ó¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¼¡Âè¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËÈà½÷¡ÊÉÍºê¤µ¤ó¡Ë¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¡£Èà½÷¤ÎÍèË¬¤òÉ¬¤º¤äÈó¾ï¤Ë´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹âÍº¤Ç¤Ï10·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBLACKPINK¡×¤ä¡ÖTWICE¡×¤Ê¤É¤¬¸ø±é¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡ÊÍÌ½ÊïÜ¡¢èñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë