浅尾美和、9歳次男の赤ちゃん時代の“顔出し”ショットと近影添え成長振り返る「今ではほっそり、あのむちむち加減がとても懐かしいです」
元プロビーチバレー選手でタレント・スポーツキャスターの浅尾美和（39）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。次男が9歳の誕生日を迎えたことを報告し、生後10ヶ月当時の“顔出し”ショットと近影を投稿し、成長を振り返った。
【写真】「美和さんそっくりですね。かわいい」浅尾美和が披露した9歳次男の生後10ヶ月当時の“顔出し”ショット ※6枚目
浅尾は「3700超えで産まれた次男。ぷくぷくで用意していた新生児用の服がほとんど入らず 今ではほっそり、あのむちむち加減がとても懐かしいです。顔も成長と共にすごく変わりました ジッとしているのはあまり得意ではなくて、今朝も朝ごはん食べてる！と思ったら、野球のスライディングをしていました 今日は練習試合だったので、盗塁のイメージトレーニングだそうです」と、少年野球に励んでいる次男の近況を報告。
誕生日プレゼントにはホッピングをプレゼントしたそうで、ヘルメット姿で楽しそうにジャンプする“近影”も添えた。
この投稿にファンからは「おめでとうございます」「美和さんそっくりですね。かわいい」「最高の家族ですね 鈴鹿の誇りですね」「子供さん、大好きなんですね すごく伝わってきます」「お坊ちゃまお誕生日おめでとうございます 怪我なくスクスク育ってください」などのコメントが寄せられている。
浅尾は、2013年に一般男性と結婚。翌14年12月に長男（10）、16年11月に次男を出産している。
