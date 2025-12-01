INI木村柾哉、なにわ男子高橋恭平＆FANTASTICS中島颯太と撮影現場に差し入れ→珍行動 森香澄が本音「食べづらかった」
11人組グローバルボーイズグループ・INIの木村柾哉（28）が1日、都内で行われた映画『ロマンティック・キラー』（12月12日全国公開）イルミネーション消灯式 in よみうりランドに登壇。森香澄（30）の暴露に、恥ずかしそうな表情を見せた。
【集合ショット】キラキラ！冬の装いで登場した豪華キャスト陣
タイトルにちなんだ「身の回りに起きたロマンティックな出来事」について、森が映画撮影中のエピソードを披露。木村、なにわ男子・高橋恭平（25）、FANTASTICS・中島颯太（26）の3人からキッチンカーの差し入れがあったとし、「クレープがあって食べてたんです。そうしたら木村さんが、ずーっと食べている人たちを見て、『おいしいですか？』ってずっと聞いてて、『おいしいです！ありがとうございます！』って言うと、『うれしいな〜』『おいしいですか？』って」と聞いて回っていたことを暴露。すると、木村は「そんな聞いてました？僕？」と恥ずかしそうな表情を見せた。森は思わず「めちゃくちゃ食べづらかったんですけど…」と本音もこぼしつつ、「すてきだなあと思って心がほっこりしました」とにっこり。木村は「ほしくなっちゃったのかもしれないですね」と苦笑いしていた。
今作は百世渡氏による人気漫画を英勉監督の手により実写映画化。絶対に恋愛したくないJK（女子高生）に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛けるが、そんな胸キュン展開をヒロインがぶっ飛ばし続ける前代未聞の“恋愛ロマンティックぶっ飛ばしコメディ”。
イベントには木村、高橋、中島、森のほか、上白石萌歌（25）、高橋ひかる（※高＝はしごだか／24）、上坂樹里（20）、竹財輝之助（45）が登壇した。
