「最高の一言ですね」STVV後藤啓介が値千金の決勝ヘッド弾。狙い通りのフィニッシュ「絶対来ると信じて待っていた」
現地11月30日に開催されたベルギーリーグの第16節で、日本人７選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）が、伊藤敦樹を擁するヘントとアウェーで対戦。２−１で勝利し、リーグ戦４連勝を飾った。
勝利の立役者は、後藤啓介だ。１−１で迎えた66分、シメン・ユクレラーのクロスに打点の高いヘッドで合わせてネットを揺らした。
試合後に後藤は「最高の一言ですね」と笑顔を見せる。今季通算５点目。「フリーになった時、彼（ユクレラー）のボールはストレートにファーに来るっていうのは、何回も何回も試合を通じて理解していたので、あそこで待っていたら絶対来ると信じて待っていたら、良いボールが来たのであとは当てるだけでした」と自身の得点を振り返る。
リーグで４位のSTVVは12月３日に行なわれるカップ戦を経て、６日に勝点２差の２位のクラブ・ブルージュとホームで相まみえる。後藤は「次、叩けば順位が入れ替わるので、まずはカップ戦のアントワープ戦をしっかり勝って、ブルージュ戦に繋げていけたら」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】今季５点目！ 後藤が頭で叩き込んだ決勝点
勝利の立役者は、後藤啓介だ。１−１で迎えた66分、シメン・ユクレラーのクロスに打点の高いヘッドで合わせてネットを揺らした。
試合後に後藤は「最高の一言ですね」と笑顔を見せる。今季通算５点目。「フリーになった時、彼（ユクレラー）のボールはストレートにファーに来るっていうのは、何回も何回も試合を通じて理解していたので、あそこで待っていたら絶対来ると信じて待っていたら、良いボールが来たのであとは当てるだけでした」と自身の得点を振り返る。
リーグで４位のSTVVは12月３日に行なわれるカップ戦を経て、６日に勝点２差の２位のクラブ・ブルージュとホームで相まみえる。後藤は「次、叩けば順位が入れ替わるので、まずはカップ戦のアントワープ戦をしっかり勝って、ブルージュ戦に繋げていけたら」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】今季５点目！ 後藤が頭で叩き込んだ決勝点