2025年12月1日（月）から、『札幌グランドホテル』にて『Grand Christmas 2025』と題し、多彩なプランが登場します。

画像：グランビスタ ホテル＆リゾート

『ノーザンテラスダイナー』では、シェフが目の前で腕を振るう充実のライブクッキングメニューが人気の『クリスマススペシャルバイキング』をランチ・ディナーともに開催！

【詳細情報】

クリスマススペシャルランチバイキング

利用期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）

利用時間：11:30～14:30

料金：大人 5,000円、小学生 2,500円、4歳～未就学児 1,250円

クリスマススペシャルディナーバイキング

利用期間：

2025年12月20日（土）・21日（日）・23日（火）～25日（木）は4部制

（1）17:00～18:40（2）17:30～19:10（3）19:00～20:40（4）19:30～21:10

2025年12月22日（月）※17:00～18:30までに入店ください

料金：【大人】9,000円【小学生】4,500円【4歳～未就学児】2,250円

画像：グランビスタ ホテル＆リゾート

『THE SWEETS！』では、クリスマス気分全開のキュートなスイーツがテーブルオーダーで食べ放題です。

【詳細情報】

THE SWEETS！

利用期間：2025年12月8日（月）～12月12日（金）

利用時間：17:00～20:00

料金：【大人】4,000円【小学生】2,000円

画像：グランビスタ ホテル＆リゾート

『ガーデンダイニング環樂』では、雪景色の日本庭園を眺めながら、繊細な技で仕上げる日本料理をゆっくりと味わうことができます。

【詳細情報】

クリスマス特別御膳

利用期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）

利用時間：11:30～14:30（L.O.）

料金：7,000円

クリスマス特別会席

利用期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）

利用時間：17:00～19:00（L.O.）

料金：20,000円

画像：グランビスタ ホテル＆リゾート

『チャイニーズダイニング黄鶴』では、正統派の中国料理にモダンなエッセンスを取り入れたチャイニーズ。聖夜にふさわしい味わいを楽しむことができます。

【詳細情報】

チャイニーズアフタヌーンティーセット

利用期間：2025年12月1日（月）～12月25日（木）

利用時間：13:00～14:30（L.O.）

料金：3,500円

聖夜コース

利用期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）

利用時間：17:00～19:00（L.O.）

料金：18,000円

画像：グランビスタ ホテル＆リゾート

『ラウンジ・バー オールドサルーン1934』では、クリスマスメニューを含むオードヴル食べ放題と200種類以上のカクテルなど多彩なフリードリンク付きのスペシャルプランや、夜に楽しむアフタヌーンティーセットが登場！

【詳細情報】

クリスマスフリーヴルプラン

利用期間：2025年12月19日（金）～12月25日（木）

利用時間：17:00～19:30入店迄

料金：8,000円

画像：グランビスタ ホテル＆リゾート

聖夜のクリスマスアフタヌーンティー

利用期間：2025年12月1日（月）～12月25日（木）

利用時間：20:30～23:00（L.O.）

料金：4,500円

詳細情報

Grand Christmas2025

開催場所：北海道札幌市中央区北1条西4丁目 札幌グランドホテル

開催期間：2025年12月1日（月）～12月25日（木）まで ※プランにより異なります。

電話番号：011-261-3376

北海道Likers編集部のひとこと

出来立てを味わうスペシャルバイキングにスイーツも充実！

クリスマスは『札幌グランドホテル』で、家族で賑やかに、カップルでゆっくりと過ごしてみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【札幌グランドホテル】Grand Christmas 2025 ご予約承り中 開催期間：2025年12月1日（月）～12月25日（木） - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。