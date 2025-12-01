「えっ何！?」高速道路で逆走車とすれ違う瞬間がカメラに…撮影者「最悪のことにならなくてよかった」 新潟・長岡市
新潟・長岡市で目撃されたのは、迫ってくるふた筋のヘッドライト。
高速道路ですれ違ったのは、逆走車でした。
撮影者：
本当に「えっ何！？」って感じ。80kmちょいで走っているから、たぶん同じぐらいのスピード。最悪のことにならなくてよかった。
ところ変わって岐阜市でも、逆走車を目撃です。
信号が青に変わり、発進する目撃者。
すると、正面からこちらに向かってくる車が。
そこから驚きの行動に出ます。
まるで右折レーンにいるかのようにウィンカーを点滅させながら、交差点の中央で停止。
この影響で、真横のトラックも前に進めない状況です。
目撃者によりますと、車に乗っていたのは50代から60代の女性2人だったといいます。
撮影者：
近づくと危ないなと思って、まずクラクションを軽くプッと鳴らしたが、こちらに向かってくるので、これは動いたら事故につながるなと思って、その場に止まってやり過ごした。
そして、車列が途切れるとそのまま右に曲がり、走り去っていきました。
撮影者：
避ける行為でさえ逆に他のものを巻き込んじゃう可能性があるので、とにかくその場に止まっているのが一番安全だなと。