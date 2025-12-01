°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¡¡¼«Ì±¤È¹ç°Õ¤·¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¡Ö³ÆÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë»¿Æ±¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£±Æü¤Ë¼«¿È£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±ÅÞ¤È½°µÄ±¡¤ÎµÄ°÷Äê¿ô¤ò¾®Áªµó¶è¤ÈÈæÎãÂåÉ½¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ£±³äºï¸º¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¹ç°ÕÊ¸½ñ¡Ê£±£°·î£²£°Æü¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡Ê½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ô¡Ë£±³ä¤òÌÜÉ¸¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ËË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢À®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÌÀµ¡£¼ÂÌ³¼Ô¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¡Ê£±£±·î£²£±Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºï¸º¤ò·è¤á¤ëË¡°Æ¤òÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¶ñÂÎÅª¤Êºï¸ºÆâÍÆ¤òÍ¿ÌîÅÞ¤¬»²²Ã¤¹¤ë½°±¡ÁªµóÀ©ÅÙ¶¨µÄ²ñ¤Ç¶¨µÄ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¡ÖµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±°Ý¿·¤Î´´Éô²ñ¹ç¤ò¼Â»Ü¡£¼Â¸úÀ¤¬³Î¼Â¤ËÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤¿Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÊý¸þÀ¤ò¹ç°Õ¤·¡¢Î¾ÅÞ¤ÎÅÞÆâ¼êÂ³¤¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£³ÆÅÞ¤ËÂÐ¤·¤âÃúÇ«¤Ë»¿Æ±¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡ÒË¡°Æ¤Î¹ü»Ò¡Ó¡¦Äê¿ô£±³äºï¸º¡Ê£´£µµÄÀÊ°Ê¾åºï¸º¡¢£´£²£°µÄÀÊ°Ê²¼¡Ë¤òÌÀµ¡£¡¦½°µÄ±¡¤Î¶¨µÄ²ñ¤ÇÁªµóÀ©ÅÙ¤ÈÄê¿ôºï¸º¤Î°ìÂÎÅª¸¡Æ¤¤·¡¢£±Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¡£¡¦£±Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼Â¸úÀÃ´ÊÝÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÄê¿ôºï¸º¤ò³ÎÄê¡Ê¾®Áªµó¶è£²£°¡ÜÈæÎã£²£µ¡á¹ç·×£´£µµÄÀÊ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡Ë¡£¡¦Éý¹¤¤¹ç°Õ·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢Î©·û¸øÌÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¾ÅÞ¤«¤é¤Î¤´°Õ¸«¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢ÈæÎã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾®Áªµó¶è¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï¡Ö¾®Áªµó¶è¤ÈÈæÎã¤Ç·×£±³äÄê¿ôºï¸º¤Ç¹ç°Õ¡Ä¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤¬ÅÞ¼ó¡¦´´Éô´Ö¤Ç³ÎÇ§¡¡¡ØÁªµó¶è£²£µ¡¢ÈæÎã£²£°¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡×¤È¤·¤¿¡£