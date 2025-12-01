クッキートッピングが可愛いーーー！！【スタバ】真似したい♡「新作フラペカスタム」

【スターバックス】のホリデーシーズンが今年も到来！ 注目の新作フラペチーノ®は、ティーの爽やかさとストロベリーの甘酸っぱさがマッチした、華やかで季節感あふれる、筆者もお気に入りの一杯です。さらに、自分好みにカスタムすれば、可愛いもおいしいも欲張れそう。今回は、思わず真似したくなるカスタムをご紹介します。

どの子がのるかはお楽しみ！「ジョイフルクッキー」トッピング

スタバの冬を代表する「ジョイフルメドレー ティー」をベースにしたフラペチーノ®に、ストロベリー果肉を合わせた「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®」。ホリデーらしさをグッと引き立ててくれるのが、プラス\55（税込）で追加できる「ジョイフルクッキー」のトッピングです。SNSでも注目されているこのカスタムは、クッキーの形がタイミングや店舗で異なるというランダム仕様なのも楽しいポイント。何度でもリピートしたくなるカスタムです。

ピンク好きさんにぴったり！ 果肉ブレンドで華やかさ倍増

「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®」は、ストロベリー果肉をブレンドすることで、全体がピンク色に染まり、写真映えする可愛い見た目に変身します。さらに、エクストラホイップにすることでスイーツ感がアップ。トッピングのジョイフルクッキーとも好相性な、ホリデー気分にぴったりの1杯です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@paopa0n様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里