「全身から力が抜けて、立っていられなった」37歳で大腸がんステージ4と診断。その闘病の日々を描いたコミックエッセイ【著者インタビュー】
仕事や子育て、日々の暮らしを優先して、自分の健康を後回しにしているという人は少なくないだろう。『痔だと思ったら大腸がんステージ4でした 標準治療を旅と漫画で乗り越えてなんとか経過観察になるまで』（くぐり/KADOKAWA）で描かれるのは、37歳、仕事優先で生活していたくぐりさんに訪れた試練の日々だ。
ある日、くぐりさんはお尻から出血。1年前のいぼ痔が再発したに違いないと思い込んで放置していたら、大腸がんステージ4だと発覚した。
無治療経過観察にいたるまでの怒涛の日々を描いた本作は、がん闘病中の人やその家族だけでなく、日々を忙しく過ごしている人たちの胸にも響く。
自分の身体をもっと労わり、家族との時間を大切にしたい…。そんな思いを抱かせるコミックエッセイだ。漫画制作の裏話や闘病の日々を、作者・くぐりさんに伺った。
※書籍出版当時の体験、お話をもとにインタビューを行っています。治療などに関する専門情報は、各医療機関にご確認ください。
――37歳でステージ4の大腸がんと診断されたくぐりさん。この本にはその闘病の日々が描かれていますが、本書を読んだご家族の反応はいかがでしたか。
くぐりさん（以下、くぐり）：最初に夫が読みました。読みながら泣いていました。治療中の不安や辛かったことを思い出したのかもしれません。その後、実家の母からも「泣きながら読んだ」と聞きました。義両親は「病気の状態が良くなって、漫画という形にもできて良かった」と何度も言ってくれました。
――くぐりさんご自身が「ステージ4」だと知る場面は、とくに印象的でした。くぐりさんは、医師から告知される前に、事前に診断結果を聞いていたご家族から、大腸がんが肺に転移していること、「ステージ4」であることを告げられたそうですね。改めてその時のことを教えてください。
くぐり：夫の帰宅を待っていたら、夫と一緒に突然、私の両親が来て「話がある」と言われました。そして、父から大腸がんが肺に転移していること、「ステージ4」であることを聞いて、ショックで涙がボロボロとこぼれ落ちました。
全身から力が抜けて、立っていられなくなりました。息の仕方も忘れたのか、意識しないとうまく空気を吸えなくなり苦しかったです。
――その時、ご家族はどんなご様子だったのでしょうか。
くぐり：家に入ってきた時から、母が私をずっとにらんでいるように見えたので、不思議に思っていました。後から、母ががんの肺への転移を知り、そのショックで泣いて目が腫れていたのだということ、そして、私に告げる時に泣いてしまわないようにこらえていたのだと気づきました。
