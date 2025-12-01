タレントの百田汐里（18）がこのほど、デジタル限定写真集「無垢な彼女」（ワニブックス）を発売した。



【写真】18歳が魅せた最高峰スラリ 百田汐里がとにかくド迫力すぎる

今回のテーマ「無垢」に沿って衣装はすべて白で統一し、透き通る肌と168センチの高身長が際立つ作品に。6つのエピソードごとにグラビアを展開し、それぞれの物語で無垢な魅力を発揮している。



公開されたカットでは、白い衣装を身にまとった王道カットから、ワンショルダー型の衣装でキッチンに正座したバックショットまで、さまざま表情やしぐさを披露している。



自身のインスタグラムでも「今回のお衣装は全て白で統一。そして、6つのepisodeがあるみたいです」とアピール。「色んな表情の私が見れます 沢山の方に見ていただけますように…」と願いを込めた。



百田は格闘技イベント「Krush」のラウンドガール「Krush ガールズ」や「週刊ヤングジャンプ」主催「制コレ24」に選ばれるなど、幅広いジャンルで活躍中。今年6月、デジタル限定写真集「プロローグ」をワニブックスから発売し、同年8月にも同社のグラビアムック「UTB:G Vol.8」に登場した。



（よろず～ニュース編集部）