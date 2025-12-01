「焼き肉大好き～！」焼肉愛あふれる街 交差点を封鎖し「出前焼肉！！」11月29日「飯田焼肉の日」【長野】
11月29日は語呂合わせで「いい肉の日」。そして「飯田焼肉の日」。29日、飯田市で焼き肉愛にあふれるユニークなイベントが初めて開かれました。
4人家族（飯田市）
「きょうは家族でおいしいお肉を食べに来ました。せーの、焼き肉大好き！」
焼き肉への愛が止まらない飯田市。
そんな地元住民熱愛グルメの焼き肉を楽しんでいる場所は…何と交差点！
11月29日の「飯田焼肉の日」にちなんで初めて開かれた「南信州 日本一の焼肉天国in飯田」と銘打ったイベントです。
飯田市中心部の交差点を封鎖し、「肉」に合わせて午後0時29分から焼き肉がスタート！！
「できてきた。あともうちょっと。あ！もう食べられる！もうちょっともうちょっと。マトンはちょっと焼いてください。どこ？マトンじゃないの？これマトンだよね？」
食材など全て配達してくれる飯田市の定番「出前焼肉」の形式で鉄板36枚が用意されました。
Q.どうですかこのあの路上での焼肉っていうのは
男の子（豊丘村）
「おいしいです」
男の子のお父さん（豊丘村）
「家でも（焼き肉を）するんですけど、やっぱりたくさんの皆さんで焼き肉食べるとまたおいしいですね。子どもたちが大喜びです」
アイルランド出身（高森町）
「みんな仲間と一緒に鉄板で楽しいイベントができるとうれしいもんね。きょうも日本晴れで一つも雲もないし最高じゃないですか」
県内外から144人が集まって舌鼓を打った交差点での「出前焼肉」。
飯田市出身のものまね芸人で飯田焼肉大使を務めるニッチローさんの姿も。
ニッチローさん
「レインボーブリッジは封鎖できないんですけど、飯田の交差点は封鎖できる。やっぱこれですよ、これ焼肉愛ですよ」
南信州焼肉のまち協議会 藤本直樹会長
「皆さまの愛があってできていることだと思います。本当にこの地域を盛り上げて一人一人のこの気持ち熱量でさらに盛り上げていきたいと思います」