大相撲の元関脇・貴闘力の鎌苅忠茂氏（58）が1日までに自身のYouTubeチャンネル「貴闘力部屋」を更新。元大関・琴光喜の田宮啓司氏（49）が出演した。

田宮氏は横綱の貴乃花、朝青龍、白鵬と対戦経験がある。その戦績は貴乃花に4戦全敗、朝青龍に9勝36敗（横綱昇進後の朝青龍に3勝31敗）、白鵬に9勝23敗（横綱昇進後の白鵬に4勝13敗＝不戦敗1つを含む）だった。3人のうち誰が最強かと問われた田宮氏は「やっぱり白鵬」と即答した。

「朝青龍はここ一番で強い。本番で自分の力以上のものを出す感じ。白鵬には稽古場で“勝てないかな”と思った。白鵬は離れても、左四つでも、右四つでも、どんな体勢でも強い。普通は自分の得意な体勢なら勝てるというのがある。それが白鵬はどの体勢でも強い。稽古場で“勝てないかな”と思ったのは白鵬だけ」

相手の得意な形でも、それを上回ってしまう飛び抜けた力量の持ち主だったことを説明した。「白鵬が曙さん（身長2メートル03、体重230キロ）みたいな大きい人とやったら、どういう相撲になるか分からないけど。トータルで見たら白鵬が過去最強なんじゃないかな」と自身の見立てを示した。