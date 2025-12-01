TRFのDJ KOO（64）が1日、大阪市内で大阪府警「年末の交通事故防止運動」啓発キャンペーンに特別ゲストとして登場した。

大阪・ミナミの千日前商店街を練り歩き、「笑いの殿堂」なんばグランド花月前で、自身がデザインされた特製啓発グッズなどを市民に直接配布した。

飲酒運転撲滅を目指すライブ「SDD（STOP！DRUNK DRIVING）」に18回参加するなど交通事故防止に取り組んできたが警察のイベントに三回するのは意外にも初めて。「緊張Doダンスですね」と言いながらも、「派手派手Doダンス」な反射材の入った暗闇でも視認性の高いジャケットを着ると「着心地も良くて防寒にもなる。普段着にしようかな」とノリノリ。

警察官やイベントに集まった人々ともに啓発ダンス「最KOO DE DANCE」を歌い踊り、「身近な人が不幸な思いをするのは絶対に良くない。交通安全を守って最高の年末を。交通安全って最KOO！」と呼びかけた。

イベント終了後には囲み取材にも応じ、「大阪の人は上げ上げDoダンスですね」とにっこり。警察のイベントに「僕でいいのかなと思いましたけど、選んでもらった以上は交通安全への思いの丈をアピールできました。来賓の方もスーツでいらっしゃったので『やっちゃったかな』と思いましたけど、元気な感じでポジティブに交通安全を共有できたと思います」と手応えを口にした。

今年でDJ生活45周年。「今が最高と思えるような活動をできている。自分が役に立てることをやっていけるのがライフワークと思っている。僕、64歳なんですけど、この年になっても新しいいろんな人と会えて、いろんなことにつながっていくのが人生最高だなって思える。でも、それ以上に来年は最高を更新していきたい」と飽くなきチャレンジ精神を見せていた。