ギャル曽根【ファミマ】お気に入りのドリンクを紹介「フラペチーノみたいな」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルにて『【ファミリーマート】11月のオススメ商品16品！爆買い！』という動画を公開。動画では、ギャル曽根さんがファミリーマートで購入した食品を試食しながら紹介する様子が公開されました。今回はその中から、ギャル曽根さんお気に入りのフラッペをピックアップ♪

ギャル曽根さんが「これめっちゃ美味しいんですよ！」と披露した商品がこちら。

◼︎ロイヤルミルクティーフラッペ

ファミリーマート / アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ 税込360円（公式サイトへ）

『Afternoon Tea』が監修した、なめらかなミルクティー味のフラッペ。

中には紅茶味のクッキーが入っており、サクサクとした食感も楽しめます。

◼︎甘くて美味しい

ギャル曽根さんは「ミルクティーとフラペチーノみたいな」「ちょっと甘いんですけど、それもまた美味しい」とコメント。

また、「クッキー生地みたいなの入ってる」とサクサク食感についても教えてくれました♪

■動画もチェック

動画内では、こちらの他にも、ギャル曽根さんがファミリーマートのさまざまな商品を食べてその感想を話してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね。