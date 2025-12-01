偶然立ち寄ったサービスエリアのドッグランで出会った愛犬に似ているわんこ。「似てますね～」と話していたら、衝撃的な事実が判明！この奇跡的な展開は、TikTokに投稿されると記事執筆時点で34万回以上再生され、「素敵な出会いですね」「涙出そうになった」などの声が寄せられました。

偶然入ったSAで出会ったそっくりなわんこ

TikTokアカウント「豆柴 すみれ（@sumire2022222）」は、黒豆柴「すみれ」ちゃんの暮らしを投稿しています。元々豆柴と言われてお迎えしたすみれちゃん。今では立派に成長したとのこと！

そんなすみれちゃんが飼い主さんとお出かけした際、何気なく立ち寄ったサービスエリアで、ある奇跡の出会いに遭遇したのだとか。サービスエリアに併設されていたドッグランで遊んでいると、すみれちゃんにそっくりな豆柴さんを発見！

あまりにも似過ぎているため、お相手の飼い主さんと「似てますね～」と話していたのだそう。

そして、会話を進めていくうちに判明したのは……

なんと同じお母さんから生まれた兄妹だと判明！！偶然立ち寄ったサービスエリアでのまさかの出会いに運命を感じてしまいます。

奇跡すぎる真相が判明！

突然の奇跡的な展開に、飼い主さん同士も大興奮！

すみれちゃんと出会った小哲くんも何かを感じ取ったのでしょうか。最初は戸惑い気味だったふたりも、すっかりリラックスした表情に！

相手に興味を示して挨拶してみたり、隣に並んで座ってみたり……。まるで今までも一緒に過ごしてきたかのような空気感だったそう。

こうして偶然にも奇跡的な出会いを果たしたすみれちゃんと小哲くん。もしかすると、一緒に生まれたもう1匹の妹に出会う日が、いつか訪れるかもしれませんね！

素敵な再会がSNSで話題に

偶然立ち寄ったサービスエリアで兄弟犬と遭遇するという珍しい展開は、TikTokでも大きな話題に！投稿は34万回以上再生され、「素敵な出会いですね」「涙出そうになった」「わんちゃんたちも嬉しそうですね！」といった声が寄せられました！

TikTokアカウント「豆柴 すみれ」では、今回ご紹介したすみれちゃんのキュートな日常が紹介されています。豆柴らしさを見せることもあれば、甘えん坊な一面を見せることもある魅力的なすみれちゃんをぜひご覧ください！

すみれちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

