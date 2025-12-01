¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡¢¸íÈ¯Ãí¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ËÊÑ²½¡©¡¡µî¤êºÝ¤Ë¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ö¾æ¤¯¤ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê25¡Ë¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¡Ê12·î12ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¾ÃÅô¼° in ¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÉ¥É¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¾²¥É¥ó¤È¤«¡¢¥¶²¦Æ»¤Î¤È¤³¤í¤È¤«¤â¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂæÉ÷¤Î¥Ð¡¼¡ª¤Ã¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤òÈò¤±¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ëµ¼²»¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Æ²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¿È¤Î²ó¤ê¤Ëµ¯¤¤¿¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê½ÐÍè»ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶¤Ï¡ÖºÇ¶á´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¥Ý¥Á¥Ý¥Á¤¹¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¾å¤«¤é´Ý¤¤¤Î¤¬¤Ó¤è¡¼¤ó¤Ã¤Æ¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼¤«2¸ÄÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¿²¼¼¤Ë1¸ÄÃÖ¤³¤¦¤È¤·¤¿¤ä¤Ä¤ò¡¢¥¯¥í¥¹¤·¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éµ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¯¥í¥¹¤Î¤½¤Î´Ý¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢¤Ó¤è¡¼¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿ÀâÌÀ¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¡Ö¤½¤ì¤òËèÄ«¸«¤ë¤Î¤¬¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡É¤Ç¤¹¡£¡×¤È¶¯°ú¤ËÄù¤á¤¿¡£¡Ö¹¤¤¤Ã¤¹¤Í¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¡×¤È¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤éÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¸òº¹¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¤´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤¬¡ª¡×¤È¶¯Ä´¡£»Ê²ñ¤¬¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤ì¤Ï¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤«¡×¤È²ñ¾ì¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢ËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âà¾ì»þ¤Ë¤Ï¡¢ÅÐ¾ì»þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¹¡É¤ËºÆ¤Ó¾è¼Ö¡£±Ç²è¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¹¤òÄ¯¤á¡¢Æ±¤¸¤¯¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇËÜºî¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¾æ¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏÉ´À¤ÅÏ»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¤ò±ÑÊÙ´ÆÆÄ¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£ÀäÂÐ¤ËÎø°¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤JK¡Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡Ë¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÎø°¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÎÈ¤Ë¤¹¤ëËâË¡»È¤¤¤¬¼¡¡¹¤ÈÎø°¦¥È¥é¥Ã¥×¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¶»¥¥å¥óÅ¸³«¤ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·Â³¤±¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÈÎø°¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¥³¥á¥Ç¥£¡É¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ê25¡Ë¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¡Ê28¡¿INI¡Ë¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡Ê26¡¿FANTASTICS¡Ë¡¢¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡¿24¡Ë¡¢¾åºä¼ùÎ¤¡Ê20¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¡Ê30¡Ë¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ê45¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
