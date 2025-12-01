お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が1日に自身のYouTubeチャンネルを更新。配信者・たぬかな（33）が結婚を隠していたことに批判が寄せられている件について言及した。

今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。そこで「たぬかな結婚していた」を取り上げた。

たぬかなは11月25日に突然Xで「結婚してました」とつづり、ドレス姿の写真をアップ。生配信では4年前に結婚していたと報告した。これに「弱者男性ビジネス」と批判の声が上がると、たぬかなは「たぬかなに騙された、返金して欲しい！って言う人は支払いの履歴持ってきてくれたら返金するから連絡してや、DM解放中」と異例の返金対応をすると報告していた。

この件について、粗品は「投げ銭の返金対応という、恐ろしい前例を作るな〜!バカタレ〜!」と絶叫。「お前、そんな成功体験をやらすなよ、一回投げた金は“払いっぱなし”にしとけ。こんなのまかり通って、俺が言われたらどうすんねん?破産するがな」としたが、最後は「結婚おめでとうございました」と祝福していた。