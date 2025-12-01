¡Ú¥°¥é¥ó¥×¥ê¡õ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Û½Ð¾ì½ç°ÌÈ¯É½¡¡³ý¸¶¡¢ÃÓÅÄ¡¢º´Æ£Î´¤é¤¬TR2nd¤«¤é»²Àï
¡¡ÆüËÜ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥È¶¥Áö²ñ¤Ï1Æü¡¢SGÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê16¡Á21Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê26¡Á31Æü¡¢ÂçÂ¼¡Ë¤Î½Ð¾ì½ç°Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÛµÄ¿½ÀÁ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢3Æü¤ËÀµ¼°·èÄê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï³ÍÆÀ¾Þ¶â¾å°Ì6¿Í¤Î³ý¸¶Íªµª¡¢ÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¢º´Æ£Î´ÂÀÏº¡¢¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¢Ëö±ÊÏÂÌé¡¢ÇÏ¾ìµ®Ìé¤¬¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd¤«¤é»²Àï¡£7°Ì¤«¤é18°Ì¤Þ¤Ç¤Î»³¸ý¹ä¡¢ÊöÎµÂÀ¡¢À¾»³µ®¹À¡¢¾åÛêÄª¿ó¡¢¿·ÅÄÍº»Ë¡¢Çò°æ±Ñ¼£¡¢º´Æ£Íã¡¢µÜÃÏ¸µµ±¡¢´Ø¹ÀºÈ¡¢ÃæÅç¹§Ê¿¡¢¸¶ÅÄ¹¬ºÈ¡¢°ëÉôÀ¿¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë1st¤«¤éÄ©¤à¡£Æ±»þ³«ºÅ¤ÎSG¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï19°Ì°Ê²¼¤Î42¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï±óÆ£¥¨¥ß¤òÉ®Æ¬¤ËG2¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¼é²°ÈþÊæ¤é½÷»Ò³ÍÆÀ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì12¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£G3¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Î½Ð¾ìÁª¼ê42¿Í¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£