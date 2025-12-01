「big picture」の意味は？ちょっと頭を捻ればわかるはず…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「big picture」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、なにかを俯瞰して見るときに使う言葉です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「全体像」でした！
「big picture」は、直訳すると「大きな画像」という意味です。
そのイメージから、物事の「全体像」や「社会全体の動き」という意味を持ちます。
また、「big picture」の直訳で「大画面の映画」を意味する場合もありますよ。
「Let's look at the big picture.」
（全体像を見てみましょう）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部