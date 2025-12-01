「big picture」の意味は？ちょっと頭を捻ればわかるはず…！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「big picture」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、なにかを俯瞰して見るときに使う言葉です。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「全体像」でした！ 「big picture」は、直訳すると「大きな画像」という意味です。 そのイメージから、物事の「全体像」や「社会全体の動き」という意味を持ちます。 また、「big picture」の直訳で「大画面の映画」を意味する場合もありますよ。 「Let's look at the big picture.」

（全体像を見てみましょう） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部