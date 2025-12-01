中日ドラゴンズの2軍本拠地である「ナゴヤ球場」。球団は老朽化のため、2030年代前半を目指し、移転すると発表しました。

【写真を見る】老朽化のナゴヤ球場 移転先はどこ？公募の条件は｢広さ｣｢アクセス｣ すでに意欲を示している自治体も

新しい2軍拠点は、東海地方の地方公共団体から公募する方針で、すでに誘致に向けて積極的な姿勢を見せている自治体も。

1948年から歴史を刻んできたナゴヤ球場

ナゴヤ球場は、1948年から現在のバンテリンドームが完成するまで、ドラゴンズの1軍本拠地として使用されてきました。1997年からは2軍の本拠地として活用されていますが、老朽化が進み移転の検討が進められていました。





新本拠地の条件は？「広さ」「アクセス」

そんな中、球団は11月27日、新しい2軍本拠地を東海地方の自治体から公募すると発表。2030年代前半の移転を目指しています。

【公募の条件】

まず、球場や選手寮などを整備するための十分な広さとして「6ヘクタール以上」の土地が必要とされています。これはバンテリンドーム自体の約5ヘクタールを上回る規模です。

立地条件としては、バンテリンドームから車で原則1時間以内であることに加え、公共交通機関で無理なくアクセスできることが挙げられています。さらに、地方公共団体などから効果的な支援・協力を得られることも条件となっています。



公募は来年度前半に実施される予定です。

現在のナゴヤ球場 最大の問題は…「サブグラウンドがない」

老朽化が理由で移転ということですが、具体的にどのような問題があるのでしょうか。落合英二2軍投手コーディネーターによると、球場スタッフによる改善は進められ、よくなっているものはあるものの、依然として課題が残っているといいます。

他球団の球場と見比べた上で、あえて言うならば「ナゴヤ球場の内野の土のコンディションがあまり良くないんです」と落合2軍投手コーディネーター。また、対戦チーム用の設備が不十分で、「相手側のロッカーが狭かったり、シャワーの数が少なかったり、コーチの部屋が足りなかったり…など、正直申し訳ない気持ちでいます」と話していました。

しかし、最大の問題は「サブグラウンドがない」ことです。



プロ野球チームは通常、メイン球場の半分ほどの面積のサブグラウンドを持っていますが、ナゴヤ球場にはそれがありません。そのため、試合に出ない選手や怪我をしている選手は室内練習場で練習せざるを得ず、時間的にもスペース的にも制約があります。他球団の2軍と比較して、シーズン中の練習量が減っているという実情もあるということです。

一方で、アクセスの良さは抜群で、移転先を検討する際も「選手の移動負担を減らすことが大事」と話していました。

早くもアピールする自治体が！

公募はこれからですが、すでに名乗りを上げている自治体があります。

愛知県犬山市の原欣伸市長は、自身のSNSで「移転の話は今年の1月に報道されました。報道を受けて、犬山市はすぐに動きました。動かなきゃ変わらない。犬山の推し活のためです。サービス合戦になりそうですし、クリアしなければならない課題はありますが、公募に参加をしていきたい」と意欲を示してます。

また、愛知県清須市で市議会議員が積極的な姿勢を見せているんです。



高橋哲生市議が今年3月の市議会定例会で「ドラゴンズの新球場が立地する夢を思い描いてはいかがでしょうか」と質問しました。永田純夫市長は「内容が全くわからない状況。球団の動向を注視していきたい」と述べるに留まりました。

そして、28日、2人に電話で聞いてみると、高橋市議は「まちづくりの起爆剤になる！清須市は鳥山明さんの出身地なので、ドラゴンボールともコラボしたい！」と意気込んでいます。

永田市長は「示された条件を精査した上で、提案するか否かを含めて検討していきたい」としています。

想定しているのはどんな場所？

そもそも清須市に球場を誘致できる広い土地はあるのでしょうか。高橋市議が想定しているのは「土田上条地区」と呼ばれる地域です。現在は、ほとんどが田んぼという広大なエリアで、なんと43ヘクタールもの面積があります。これは球団が要求している6ヘクタールの7倍以上の広さです。

アクセス面でも、名二環の清洲西ICが目の前にあり、バンテリンドームまで一般道でも車で40～45分、高速道路ならさらに早く到着できます。名鉄新清洲駅からも徒歩15分程度の距離にあり、球団の条件を満たしています。

ただ、こちらの場合は一から施設を作る必要があります。更地の状態で一から整備するのか、既存の球場を活用するかに関しては、今後自治体からのプレゼンの内容を見て判断するということでした。

新たな2軍本拠地がどこになるのか、今後の展開に注目が集まります。

CBCテレビ「ニュースクロス」2025年11月28日放送より