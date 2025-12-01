「ミス東大」ファイナリスト・須賀ありささんの素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/12/01】「ミス東大コンテスト2025」エントリーNo.4須賀ありさ（すが・ありさ）さんのインタビュー。
【写真】今年度も美男美女揃い「ミス＆ミスター東大」ファイナリスト10人
学部／学年：法学部法学政治学研究科／1年
出身地：東京都
誕生日：2月6日
趣味：書道、ボタニカルアート、暗算
特技：ヴァイオリン、お菓子作り、スポーツ観戦、旅行
好きな食べ物：祖母の手作り山菜おこわ、苺大福
好きな言葉（座右の銘）：向井千秋さんの“If you can dream it, you can do it！”という言葉です
最近ハマっていること：グルテンフリーのお菓子作り
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
先輩が推薦してくださいました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
品よく透明感のある輝きとたおやかな心を兼ね備えているところです。日頃から気品ある言葉遣いと振る舞いをとても大切にしています。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
なにもしていません！といいたいところですが（笑）、健康にはとても気を遣っています。当たり前だけれど食べるもので体ができています。毎日、炭水化物は酵素玄米ごはんや十割蕎麦で、たんぱく質は鶏肉や魚（1m以内）を中心に、亜麻仁油やナッツで良質な油を摂取して、たっぷりの生野菜と温かい汁物を摂るようにしています。そして冷蔵庫に麹水を常備して、積極的に酵素を取り入れるようにしています。自分へのご褒美ではお鮨に行きがちです。内側から身体を綺麗にすることを心がけています。
― 憧れの有名人はいますか？
向井千秋さんです。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
具体的にお話しできるエピソードはないのですが、まずは涙が尽きるまで泣いて、なぜこんなにも悲しいのか、悔しいのか、自分の負の感情を書き出してみるのがよいと思います。自分にとっては経験したことのない人生の一大事というくらいの出来事だとしても、世の中には似たような経験をした人がたくさんいて乗り越える方法を本やインターネット、いろいろなところに残してくれています。共感できたものを書き出してまとめておいて、また感情が湧き上がってきたら見るようにすることで乗り越えることができるのではないでしょうか。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
弁護士になりたいと思っています。私が言われて最も嬉しいのは、「ありさのおかげで〇〇できた」という言葉です。私の存在や助力が、ささやかでも誰かの力になり、ひいては生活の質を上げることに資するとすれば、これに勝る喜びはありません。弁護士になって、誰かに寄り添う働きができればと考えています。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、須賀ありささんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
If you can dream it, you can do it ！夢を見続けること、夢を叶えるまで諦めないことだと思います。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：東京大学ミス＆ミスターコンテスト2025
・主催団体名：東京大学広告研究会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月14日（月）12：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/tokyo2025
【Not Sponsored 記事】
