【モデルプレス＝2025/12/01】「ミスターSFC2025」エントリーNo.4林航生（はやし・こうき）さんのインタビュー。

◆林航生（はやし・こうき）さんプロフィール


学部／学年：環境情報学部／3年
出身地：大阪府
誕生日：9月1日
趣味：筋トレ
特技：生卵一気飲み
好きな食べ物：カニ
好きな言葉（座右の銘）：直向き
最近ハマっていること：コールドシャワー

◆「ミスターSFC2025」No.4林航生さんにインタビュー


― コンテストに参加したきっかけを教えてください。

憧れがあったからです。

― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？

ユーモア。

― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。

毎日ちゃんとお風呂に入ることです。

― 憧れの有名人はいますか？

ジョージ（メンズコーチ）さん。

◆林航生さんが悲しみを乗り越えた方法


― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。

悲しいことがあった時も怒りの感情を覚えた時も、1人では考えず一旦家族などの身近に人に相談をして乗り越えてます。

◆林航生さんの夢を叶える秘訣


― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。

お金持ちになりたいです。

― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、林さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。

とにかく挑戦をすることだと思います。

◆「ミスミスターSFCコンテスト2025」開催概要


・コンテスト名：ミスミスターSFCコンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：ミスミスターSFCコンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票終了日：2025年12月13日9時00分
・本番日：2025年12月13日（予定）

