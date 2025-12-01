「ミスター東大」ファイナリスト・増田悠佑さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/12/01】「ミスター東大コンテスト2025」エントリーNo.4増田悠佑（ますだ・ゆうすけ）さんのインタビュー。
◆増田悠佑（ますだ・ゆうすけ）さんプロフィール
学部／学年：修士1年
出身地：神奈川県
誕生日：11月5日
趣味：野球、野球観戦、フェス、歌うこと
特技：野球、歌うこと、キレのあるツッコミ
好きな食べ物：海鮮丼、母の作ったフルーツタルト
好きな言葉（座右の銘）：実力で黙らせる
最近ハマっていること：ミクチャ
◆「ミスター東大コンテスト2025」No.4増田悠佑さんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
運営団体の代表が中高の後輩でお誘いをいただいたから。部活を引退して、新たな挑戦をしてみたかったから。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
声の大きさ、頭の回転。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
なし。
― 憧れの有名人はいますか？
大谷翔平選手、吉沢亮さん。
◆増田悠佑さんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
無理に乗り越えなくていいのかなと思います。無理やり乗り越えようとする行為は自己暗示のようなもので根本的解決にはならないと考えています。沢山泣いて沢山怒っているうちに時間が過ぎ、徐々に忘れていったり感情が薄れていったり、新たに楽しいことが見つかったり、そうやって人間は自然と強くなっていくものなのではないでしょうか。
◆増田悠佑さんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
影響力のある者になりたいです。自分の可能性は狭めず、常に多くの選択肢を持って生きたいです。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、増田さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
夢は叶ってませんし、叶ったと感じることは現状に満足してしまうことなので、その時点で自らの成長を止めてしまうことを意味するのだと思います。現状に満足せず常に目標を更新しながら努力していきたいと思います。
◆「東京大学ミス＆ミスターコンテスト2025」開催概要
