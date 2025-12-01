「AGESTOCK2026」12月5日に第1弾出演アーティスト発表へ 国立代々木競技場第一体育館で開催
【モデルプレス＝2025/12/01】2026年3月15日に開催される「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」の出演アーティスト第1弾が、12月5日に解禁されることが発表された。
【写真】30歳歌手、美太もも全開の透けニーハイソックス姿
「AGESTOCK」は、会場運営やステージ周りの進行管理、映像・デザイン制作など、学生が主体で創り上げているイベント。2024年に行われた「AGESTOCK2025 in 国立代々木競技場 第一体育館」では、アイナ・ジ・エンドをはじめとしたWACKのアーティスト全7組がゲストとして登場し、公演は盛況となり幕を閉じた。出演アーティストの詳細は、AGESTOCKの公式X（旧Twitter）、Instagram、HPにて順次公開を予定している。
代表を務める慶應義塾大学経済学部2年の薄田陸人さんは、「AGESTOCKは、会場運営やステージ周りの進行管理、映像・デザイン制作など、学生が主体で創り上げているイベントです。ネットが普及した今の時代、音楽を聴く手段はいくらでもあります。それでも、会場でしか味わえないステージの熱は、確かに存在します。僕たちは、対面でしか感じられない“リアルの価値”を本イベントでも真正面から届けたいと思っています。そして、学生で国立代々木競技場 第一体育館のイベントを開き、『こんな凄い学生がいるんだ』と少しでも感じてもらえるようなエネルギーを社会に届けたい。本気でそう思っています。ぜひ会場に足を運んでいただき、ライブを楽しみながら、挑戦する学生たちの姿を見届けていただけたら嬉しいです」とコメントを寄せた。（modelpress編集部）
・AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館
・2026年3月15日
・開場：17：30（予定）／開演：18：30（予定）／終演：21：30（予定）
・国立代々木競技場 第一体育館
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳歌手、美太もも全開の透けニーハイソックス姿
◆「AGESTOCK2026」12月5日に第1弾出演アーティスト解禁へ
「AGESTOCK」は、会場運営やステージ周りの進行管理、映像・デザイン制作など、学生が主体で創り上げているイベント。2024年に行われた「AGESTOCK2025 in 国立代々木競技場 第一体育館」では、アイナ・ジ・エンドをはじめとしたWACKのアーティスト全7組がゲストとして登場し、公演は盛況となり幕を閉じた。出演アーティストの詳細は、AGESTOCKの公式X（旧Twitter）、Instagram、HPにて順次公開を予定している。
◆「AGESTOCK2026」開催概要
・AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館
・2026年3月15日
・開場：17：30（予定）／開演：18：30（予定）／終演：21：30（予定）
・国立代々木競技場 第一体育館
【Not Sponsored 記事】