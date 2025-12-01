「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」episode5~電子承認システム~より


【漫画】本編を読む→社内に電子承認システムが導入！なのに、上司の衝撃発言にガッカリ…

哀愁漂うタッチの漫画でサラリーマンの日常を発信している漫画家の青木ぼんろさん(@aobonro)が、働く誰もが経験するシーンを漫画化し、多くの共感を呼んでいる。ウォーカープラスでは、青木さんのサラリーマン生活を描いた漫画「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」のエピソードを紹介する。

近年、職場でのデジタル化が急速に進み、「電子承認システム」が導入される現場も増えている。しかし、この変化を受け入れられない社員がいるのも事実だ。今回は、社内書類の電子化にまつわる上司とのエピソードについて、作者の青木さんに話を聞いた。

■「紙で見ないとわからない」と抵抗する保守的な上司

「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」episode5~電子承認システム~(1/12)


「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」episode5~電子承認システム~(2/12)


「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」episode5~電子承認システム~(3/12)


作中に描かれたエピソードは、青木さんの前の職場で実際にあった話だという。青木さんの勤務先は「すごくおかたい、保守的な体質の会社だった」ため、当時のエピソードは他人に話すと驚かれることが多いと語る。この、書類電子化への抵抗もその一つだ。

青木さんは、上司が「紙で見ないとわからない」とデジタル化の波を逆行することに落胆しながらも、ある種の理解を示す。

「新しいことを覚えるのは体力を使うので、わからなくもない」と、新しいシステムへの適応に苦労する上司に共感を見せる一方、「便利なものは、どんどん使っていかないと世界や時代に置いていかれてしまう」と、デジタル推進の必要性を主張する。

■デジタル推進でも二度手間になる現場

上司がアナログに固執するタイプだと、現場は対応に苦慮することになる。青木さんは上司との関係について「やっぱり上司だと、そのアナログに合わせて仕事をするほかなかった」と振り返る。

結果として、会社がデジタル化を推進しても、現場の作業は二度手間になることが多かった。青木さんは具体的な例として、「基本は電子ベースだけど、紙でも印刷して保管するとかやっていましたね」と明かし、アナログ派とデジタル化が進む職場の板挟みになる社員の苦労を描写した。

今日も、アナログ派の上司とデジタルの波の間で奮闘しているすべての社員にご苦労様だとねぎらいを込める。青木さんは今後も、“恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない”けれど、どこか一大事にも感じるサラリーマン生活の光景を漫画で描き続けるという。

取材協力：青木ぼんろ(@aobonro)

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。