ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢Âçºå¡¦¿·À¤³¦¤Ç¤Î¥í¥±²óÁÛ¡Ö¤ª¤¸ÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡×¢ª»Ê²ñ¡Ö¤¹¤´¤¤¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡Ë¤¬1Æü¡¢Âçºå¤Î´ØÀ¾Âç³ØÀéÎ¤»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼ ¡½³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡½¡Ù(12·î5Æü¸ø³«)¤Î¥Æ¥£¡¼¥Á¥¤¥ó»î¼Ì²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£Âçºå¡¦¿·À¤³¦¤Ç¤Î¥í¥±¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡ß¥á¥¬¥Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö±Ç²è¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼ ¡½³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡½¡Ù¤«¤é¹Í¤¨¤ëÀï¸å80Ç¯¡ÁÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡ß´ØÂçÀ¸¥Æ¥£¡¼¥Á¥¤¥ó¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Æ±Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô¤Î¥¼¥ßÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢300¿Í°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÄ³À¤Ï¹õ¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¥ï¡¼¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¼ø¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´¿À¼¤¬¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÄ³À¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¤¶¤ï¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âçºå¤Ë¤Ï»£±Æ¤Ç¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÈÄ³À¡£¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¤¤¤Ä¤âÂçºå¤ËÍè¤ë¤È¡¢Çã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤«Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤³¾Æ¤²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¤¿¤³¾Æ¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍèºå¤·¤¿ºÝ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿»£±Æ¤Ç»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¿·À¤³¦¤Ç1ÅÙ¡¢±Ç²è¤Î¥í¥±¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åìµþ¤È¥í¥±¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Á´Á³°ã¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡ÖÅìµþ¤À¤È±ó´¬¤¤«¤é¤³¤½¤Ã¤È¸«¤Æ¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·À¤³¦¤Ç»£±Æ¤·¤¿»þ¤Ï·ë¹½¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ª¤¸ÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È²óÁÛ¡£»Ê²ñ¤«¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¤¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Î¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤Ç¤ÎÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤ò¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤»°Æ¬¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¿´Í¥¤·¤¤Ì¡²è²È»ÖË¾¤ÎÅÄ´Ý¶Ñ¡Ê¤¿¤Þ¤ë¡¦¤Ò¤È¤·¡ËÌò¤òÈÄ³À¡¢Íê¤ì¤ëÁêËÀ¡¦µÈÉß²Â½õ¡Ê¤è¤·¤¡¦¤±¤¤¤¹¤±¡ËÌò¤òÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬±é¤¸¤ë¡£
