サッカーJ3の松本山雅FCとAC長野パルセイロは29日、今シーズンの最終戦に臨みました。



■松本山雅FC

ホーム、「サンプロ アルウィン」が使用できないため、代替会場の東京で今シーズンの最終戦を迎えた松本山雅は北九州と対戦。



右足のけがで出番がなかったキャプテンの菊井がおよそ2か月ぶりにスタメンに名を連ねました。試合は前半5分、山雅は相手に先制を許しいきなり追い掛ける展開に。





それでも14分。中盤でボールを奪うと村越がこの距離から思い切ったシュート。推定60メートルの超ロングシュートで同点に追い付きます。これで勢い付いた山雅。後半15分には菊井のクロスからのシュートが安藤の足に当り逆転のゴール。今シーズンは試合終盤に追い付かれる展開が多かった山雅でしたが、この日は集中した守りで今シーズン初の逆転勝ちを収め、15位で終えました。今季限りで退任 早川知伸監督「今シーズン目標にしていた昇格、絶対昇格っていうところをできなかったこと、そして、このような情けない結果になってしまったことに責任を感じています。この場を借りておわび申し上げます。申し訳ございませんでした」■AC長野パルセイロ4連敗中の長野パルセイロはホームで栃木SCと対戦。最終戦は今シーズンを象徴するような展開となりました。序盤から相手に責め込まれる展開が続き、前半17分、セットプレーから失点。後半開始早々にはサイドで突破した藤川からのボールをゴール前で山中が受け、シュートを放ちますが得点とはならず。この直後、自陣でボールを奪われると相手に追加点を許し、リードを広げられます。さらに後半13分にも失点。試合終了間際にもCKから4点目を許したパルセイロ。最後まで見せ場なく19位で今シーズンを終えました。AC長野パルセイロ 藤本主税監督「全て私の責任です。戦うことうまくすること強くすること賢くすることその全てに力を注ぎましたが力不足でした。勝たなきゃ駄目なんです。私たちはよく分かっています。勝ちにこだわるサッカーをやらないと誰も認めてくれません。それをすごく痛感した一年でした」