エモい写真が撮れるってことで、数年前から2000年代のレトロコンデジが流行っていて、オークションサイトを見ていても、かなり中古価格が上がっています。

にじんだような色味、暗所のノイズ感、低解像度ゆえのジャギー…って、それダメカメラじゃんと思いきや、このあえての質感がたまらないってことです。まぁなんでもきれいに撮れればいいってもんじゃないですしね。

Image: Amazon

そんなレトロコンデジっぽい味を感じさせるのが、ケンコーのデジタルトイカメラ「Pieni II」。センサーはCCDではなくCMOSですが、画素数は131万。シャッタースピードは1/100秒、 ISO感度は100で固定と非常に潔い設計で、液晶モニターはなく、ファインダーもあてにならないという仕様。どんな写真が撮れているかは、microSD/SDHCカードをPCに挿してみないとわかりません。

Image: Amazon

動画撮影もできますが、480p/30fpsという画質がまたエモいですね。超小型サイズで重さわずか18g。キーホルダーでぶら下げれば持ち運びもラクで、シャッターチャンスを逃しません。

Image: Amazon

Amazonブラックフライデーで18%OFFの3,950円。この価格なら迷わずにいけますね。爆笑もののヘボ写真も、奇跡の瞬間を捉えた1枚も、この味わい深い1台におまかせです。

ケンコー(Kenko) デジタルトイカメラ Pieni II 3,950円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon