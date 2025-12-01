液晶なしで131万画素。潔すぎるトイデジで写真を遊び倒そう
エモい写真が撮れるってことで、数年前から2000年代のレトロコンデジが流行っていて、オークションサイトを見ていても、かなり中古価格が上がっています。
にじんだような色味、暗所のノイズ感、低解像度ゆえのジャギー…って、それダメカメラじゃんと思いきや、このあえての質感がたまらないってことです。まぁなんでもきれいに撮れればいいってもんじゃないですしね。
そんなレトロコンデジっぽい味を感じさせるのが、ケンコーのデジタルトイカメラ「Pieni II」。センサーはCCDではなくCMOSですが、画素数は131万。シャッタースピードは1/100秒、 ISO感度は100で固定と非常に潔い設計で、液晶モニターはなく、ファインダーもあてにならないという仕様。どんな写真が撮れているかは、microSD/SDHCカードをPCに挿してみないとわかりません。
動画撮影もできますが、480p/30fpsという画質がまたエモいですね。超小型サイズで重さわずか18g。キーホルダーでぶら下げれば持ち運びもラクで、シャッターチャンスを逃しません。
Amazonブラックフライデーで18%OFFの3,950円。この価格なら迷わずにいけますね。爆笑もののヘボ写真も、奇跡の瞬間を捉えた1枚も、この味わい深い1台におまかせです。
