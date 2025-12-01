文房具は実際に書いて選びたい派ですが、すでにクオリティの高さを知っていて、全幅の信頼を置いている文具に関しては、オンラインでブラインドポチりをしても構わないと思っています。

だから、この商品を見つけたときはうれしかったですね。ぺんてるの「ぺんてる ボールペン ゲルインキ エナージェル インフリー 0.7mm」。

大好きなエナージェルの0.7mm。10色セットが48%オフで1,306円になっています。安すぎるんですけど！

いろんな筆記具を使ってきた私が惚れているペンの1つがエナージェルの0.7mm。滑らかな書き心地なのに、ボールペンほどスルスルと滑らないから、なんだか字がきれいに書けるような気がする最強のペンです。

0.7mmだとハッキリクッキリ見えるので、文字の視認性も良い。というか、個人的に0.5mmより0.7mmの方が書き心地が好きなんです。

デジタル全盛期の今ですが、私はやっぱり紙とペンも大好き。そして、紙とペンを使う頻度が少なくなってきているからこそ、お気に入りの文具を使いたい。エナージェルの0.7mm、良いですよ。テンション上がるクリアなカラーも最高ですしね。

ぺんてる ボールペン ゲルインキ エナージェル インフリー 0.7mm 1,306円 Amazonで見る PR PR

