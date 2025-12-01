【香港＝遠藤信葉】香港北部の大埔区で起きた高層マンション火災で、香港当局によると、１日午後までに確認された死者数は１５１人となった。

香港当局は１日、火災のあったマンションの修繕工事で使われていた保護ネットの一部は難燃性基準を満たしていなかったと発表した。これまでに１３人を過失致死容疑で拘束したことも明らかにした。

火災は１１月２６日に発生し、３２階建ての高層マンション７棟が焼けた。香港当局によると、１２月１日午後までに５棟の捜索が完了した。出火元となった棟の捜索も始まり、８体の遺体が搬出されたという。

火災現場には香港警察の災害被害者識別チーム（ＤＶＩＵ）が投入され、遺体捜索や身元確認を行っている。チームは約６４０人で構成され、航空事故や火災など多数の犠牲者が出た際に出動する。１日も、白い防護服を着たＤＶＩＵの警察官が捜索活動を行った。

消防当局によると、現場内の環境は劣悪で一部の遺体は炭化している。関係者から読売新聞が提供を受けた写真でも、真っ黒に焼け焦げた遺体や炭化した遺体を確認できた。

一方、香港紙・信報（電子版）によると、香港警察国家安全部は１１月３０日、扇動行為を行ったとして、男女２人を拘束した。複数の香港メディアによれば、このうち１人は元区議の張錦雄氏。火災に関する独立調査委員会の設置や政府職員の責任追及を求める請願書を作成し、１１月２９日に拘束された男性のＳＮＳの投稿を自身のＳＮＳに転載していた。

香港政府のトウ炳強・保安局長は１２月１日の記者会見で、「政府や国への憎悪をあおる発言は国家安全を脅かすものだ。適切に措置を講じなければならない」と述べた。