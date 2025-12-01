老後に住みたいと思う「JR山手線の駅」ランキング！ ダントツ1位は「巣鴨」、では続く2位は？【2025年調査】
交通の便が良く、医療・生活インフラが整った環境は、老後の住まいとして魅力的。山手線内にも、年齢を重ねてから住みたいと感じさせるエリアが点在しています。
All About ニュース編集部は11月14〜17日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「山手線の駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「老後に住みたいと思うJR山手線の駅」ランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果】
駅直結の「アトレ目黒」をはじめ、商業施設やスーパーも充実。駅周辺には医療機関も多くあるので、いざというときも安心です。
回答者からは「落ち着いた街だし治安も良さそう」（40代女性／京都府）、「以前に住んでいた。都会であるが、少し離れると静かな町でもあるから」（60代女性／千葉県）、「ゆっくりした雰囲気だから」（40代男性／東京都）といったコメントが寄せられています。
「六義園」といった花や緑が美しい庭園も見どころ。生活インフラも充実しているため、老後も安心です。
回答コメントでは「住宅街で、買い物にも便利なため」（20代女性／北海道）、「王道で治安がよくて住み心地が良さそうだから」（30代女性／神奈川県）、「お年寄りに優しい街だから」（20代女性／東京都）などの声が集まりました。
