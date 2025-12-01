元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜さんが手がけるランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」（ロジア バイ ハーリップトゥ）から、星空をテーマにした新作「Stella Lace Bra Set」が発表されました。有楽町マルイ店とHouse of Hermeにて先行発売。12月5日19:00から公式オンラインストアにて一般発売が始まります。。



【写真】圧巻ボディを披露した小嶋陽菜さん

今回登場する新作は、同ブランドの人気ラインであるExclusive Collectionの新作として展開。静かな夜空に浮かぶ星から着想を得たデザインで、レースには星屑のような極小スパンコールを編み込み、光を受けるたび肌を照らすようなきらめきを演出します。



ストラップとアンダーにはシアーなチュールを配し、肌を透かす繊細なラインを描く構造です。胸元には小さなスカラップをあしらい、同ブランドらしいセンシュアルな印象に仕上げています。ショーツはバックまで続くフルレースデザインで、前後ともに軽やかなVラインでウエストやバックスタイルも美しく。素肌を透かす小さなスカラップがフェミニンなアクセントをもたらします。



カラーは、深紅の輝きが映える“stella rouge”、漆黒の夜空を思わせる“stella noir”の2色。いずれもレースとチュールの配色にこだわり、特別感のある一着です。



【小嶋陽菜さんプロフィル】

1988年4月19日生まれ。AKB48 1期生として13年間在籍。同グループ卒業後、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO（Chief Creative Officer）を務める。