制コレ24のメンバーとして知られ、KrushGIRLSや東京オートサロン2026イメージガールA-classなど多方面で活動する百田汐里さんの最新デジタル写真集『無垢な彼女』（撮影：カノウリョウマ 税込み2200円、ワニブックス）がリリースされました。



【写真】つるん陶器肌の百田汐里さん

今作は、グラビアテーマの“無垢”に沿って衣装はすべてホワイトで統一。透き通った色白美肌と美しいボディラインが際立った1冊に仕上がりました。さらに、今回のデジタル写真集は “6つのエピソード”ごとに魅せるグラビアをご用意。キュートで愛らしいベビーフェイスな彼女が、シーン別に様々な表情やしぐさを見せてくれ、6つの物語が織りなす彼女の無垢な魅力は必見です。168cmのスタイルで見せるフレッシュ水着姿は唯一無二。次世代を担う美少女の圧倒的なポテンシャルから目が離せません。



【百田汐里さんプロフィール】

ももた・しおり 2007年8月19日生まれ 大阪府出身 AB型 T168 2023年、恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』フーコック島編に出演し、注目を集める。2024年に引き続き、2025年も格闘技イベントKrushのラウンドガール「Krushガールズ」の一員としてリングガールを務める。週刊ヤングジャンプ主催制コレ24メンバーとしてグラビア活動開始。東京オートサロン2026イメージガールA-classに選ばれる。X＝@shiori819 Instagram＝@shiori_08.19 Tik Tok＝@shiorinrin819