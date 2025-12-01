LE SSERAFIMのSAKURAが、自身の編み物プロジェクト「KKUROCHET」の最新アイテムを着用したルックを自身のInstagramに公開した。

「KKUROCHET」は、SAKURAが企画から制作まで参加した、編み物商品を披露するプロジェクト。12月5日11時（韓国時間）に「KKUROCHET Holiday Edition」の発表があることがアナウンスされており、SAKURAのほか、メンバー4人が着用しているのがKKUROCHET Holiday Editionだと思われる。

SAKURAは、「#kkurochet Holiday Edition も」「楽しみにしてね～」「많관부（マンクァンブ／※多くの関心をお寄せくださいの意）」とFEARNOT（ファンの呼称）へと呼びかけ、大きなリボン型のマフラーを首に巻いたセルフィーをアップ。

この投稿にファンからは、「可愛すぎ」「マフラーもLE SSERAFIMもかわいい」「みんな暖かそうだね」「さくちゃん編み物できてしかもマフラー作れるなんて天才すぎ～」「さくちゃんマフラーもコートも暖かそうでおしゃで可愛い」などのコメントが寄せられた。

