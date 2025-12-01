¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¸½ÌòJK¡¦ºÙÃ«¤µ¤é¡ÖÇÀ¶È¹â¹»¤ÇºÛË¥¤äÄ´Íý¼Â½¬¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÙÃ«¤µ¤é
¡ÖPopteen¥á¥¤¥È¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¡¦ºÙÃ«¤µ¤é¤¬¡¢12·î1Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤50¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤Î±ü¤Ë¡¢¤Õ¤È¸«¤»¤ëÂç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¡£17ºÐ¤Î"º£"¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú50m13ÉÃ¤Î»ä¤¬......¡Û
¡½¡½º£²ó¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ï2²óÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
ºÙÃ«¡¡¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤È¤«ÉáÃÊÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤È±·¿¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤â´Þ¤á¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¼«Ê¬¤â»÷¹ç¤¦¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤È¯¸«¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
ºÙÃ«¡¡¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ÇÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢µù¹Á¤Ç»£¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î°áÁõ¤Ï¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢³¤¤È¶õ¤ÎÀÄ¤ËÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬±Ç¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½À©Éþ¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
ºÙÃ«¡¡»ä¤Î¹â¹»¤ÎÀ©Éþ¤Ï¡¢àÀÎ¤Î¶ä¹Ô°÷¤µ¤óá¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥¶¡¦JK¤ÎÀ©Éþ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÃå¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¸½Ìò¤ÎJK¡£³Ø¹»À¸³è¤Ï¤É¤¦¡©
ºÙÃ«¡¡¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤Á¤ç¤¦¤ÉÊ¸²½º×¤ÈÂÎ°éº×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢Ê¸²½º×½ª¤ï¤ê¤Ë¡ÖÀ¹¤êÈ±¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¡ÖÀ¹¤êÈ±¡×¤Ã¤Æ²¿¡©
ºÙÃ«¡¡ÉÛ¤È¤«ÌÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢È±¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÀ¹¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÔ²ñ¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥ê¥¯¥é»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÀÄ½Õ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂÎ°éº×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É±¿Æ°¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤Î¡©
ºÙÃ«¡¡Áö¤ë¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥ì¡¼¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ÅÀÚ¤êÌò¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¡Ö¤µ¤é¤¬¤ä¤ê¤Ê¤è¡×¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£50m13ÉÃ¤ÎÄ¶¥¹¥í¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤«¤±¤ë¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç·¤¤¬Ã¦¤²¤ë¤·¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤·......¤â¤Ï¤äÅÁÀâ¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇÀ¶È¹â¹»¤ÎÀ¸³è³Ø²Ê¤À¤È¤«¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¡©
ºÙÃ«¡¡À¸³è³Ø²Ê¤Ï¡¢ºÛË¥¤äÎÁÍý¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¤³¤È¡×¤ò¼Â½¬¤Ç³Ø¤Ö³Ø²Ê¤Ç¤¹¡£¥ß¥·¥ó¤Ç¥¨¥×¥í¥ó¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ÆÄ´Íý¼Â½¬¤ò¤·¤¿¤ê¡£ÇÀ¶È¹â¹»¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤äÌîºÚºî¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç°é¤Æ¤¿ÌîºÚ¤ä¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬»º¤ó¤ÀÍñ¤ò¼ý³Ï¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¿Æ»ÒÐ§¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
ºÙÃ«¡¡´Ú¹ñ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£K¡ÝPOP¤â´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤â¡¢´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÁ´Éô¹¥¤¡£ÆÃ¤ËTWICE¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿·¶Ê¤¬½Ð¤¿¤é¤¹¤°¥À¥ó¥¹¤ò³Ð¤¨¤Æ¶À¤ÎÁ°¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸½ºß¤Ï¡ØPopteen¡Ù¤Ç¤â³èÆ°Ãæ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
ºÙÃ«¡¡¤Ï¤¤¡£Popteen¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï´Ú¹ñ¥í¥±¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ÎÀèÇÚ2¿Í¤È¡¢¥á¥¤¥È2¿Í¤Î·×4¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±Æ°Ê³°¤Ë¤â24»þ´Ö³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÉþ²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È²°¤µ¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤µ¤é¤Á¤ã¤ó¤ÏÉáÃÊ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥³¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡©
ºÙÃ«¡¡³Ø¹»¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¡Ö»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£³ä¤È¤¹¤°¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢Í§Ã£¤È¥ï¥¤¥ï¥¤¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
ºÙÃ«¡¡°ìÈÖ¤ÎÌ´¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«É½»æ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»¨»ï¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥ï¥¤¡£²Æì¤Ë¤Ï°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö½é¥Ï¥ï¥¤¡×¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ºÙÃ«¡¡ÉáÃÊ¤Ï»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢»ïÌÌ¤Ç¤Ï¾¯¤·Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤â¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÉÙÅÄ°é»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥à¥í¥¾¥Î¥±¥¤¥È¡ÊGiGGLE¡Ë
¡üºÙÃ«¤µ¤é¡¡
2008Ç¯6·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì °¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹150cm¡¡B86 W60 H83¡¡
¡û¡ÖPopteenÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó 2025¡×¤Î¥ß¥¯¥Á¥ãÇÛ¿®¥Ð¥È¥ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Popteen¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@Sara610061¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@sara.0610¡Û¡¡
ºÙÃ«¤µ¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤µ¤é¿§¤Îµ¨Àá¡Ù¡¡»£±Æ¡¿¾®ÄÍµ£Ç·¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿¾®ÄÍµ£Ç·