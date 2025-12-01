¡Öº£Ç¯°ì¤Î¾×·â¡×¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢¥Ù¥ê¥·¥ç¡õ¶âÈý¤ØÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥ê¥·¥ç¤Ï½é¤Ç¤Ï¡ª¡©¡×
²Î¼ê¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ï11·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥ê¥·¥ç¡õ¶âÈý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡ª¡×¡ÖÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤¹¤®¡¼¡ª¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤¤¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¡Öº£Ç¯°ì¤Î¾×·â¤Ç¤¹¡×¡Ö¿´Â¡¤¬¸ý¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿!!¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥ê¥·¥ç¤Ï½é¤Ç¤Ï¡ª¡©¡×¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥óÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥ê¥·¥ç¡õ¶âÈý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó
¡Ö¿´Â¡¤¬¸ý¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿!!¡×¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼ 9¼þÇ¯¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¡ª¡¡µ¤¹ç¤¤¤Ç¸«´·¤ì¤Æ¤§¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢¤Ë¶â¿§¤ÎÈýÌÓ¤È¤¤¤¦ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡ª¡×¡ÖÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤¹¤®¡¼¡ª¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤¤¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¡Öº£Ç¯°ì¤Î¾×·â¤Ç¤¹¡×¡Ö¿´Â¡¤¬¸ý¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿!!¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥ê¥·¥ç¤Ï½é¤Ç¤Ï¡ª¡©¡×¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥óÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤À¤Ã¤¿¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó19Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤«¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤À¤Ã¤¿¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤È¸«Èæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤¤¤«¤ËÂçÃÀ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)