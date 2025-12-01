ハナレグミが12月10日にリリースする配信EP『THE MOMENT』の収録楽曲とジャケット写真、そして最新のアーティスト写真が公開された。

収録楽曲は、チャールズ・チャップリン作曲の名曲「Smile」や、是枝裕和監督映画『海よりもまだ深く』の主題歌である楽曲「深呼吸」など、カバー＆セルフカバーを含んだ全6曲。

ジャケットはハナレグミお馴染みのタッグとなるイラストレーター ジェリー鵜飼が手がけており、ラフに生けられたバラの花が落ち着いたムードのあるアートワークとなっている。また、同時に公開された新しいアーティスト写真でもジェリー鵜飼が背景のアートペインティングを担当。撮影は、写真家の平野太呂が手がけた。

これらの情報解禁を受けて、本日よりEP配信前に予約ができるPre-Add／Pre-Save（ライブラリ追加予約）がスタート。Apple MusicまたはSpotifyでPre-Add／Pre-Saveすると、予約特典として『THE MOMENT』のジャケットデザインの待受画像がもらえるキャンペーンとなっている。本キャンペーンには、リンクの“Campaign”ボタンより参加できる。

（文＝リアルサウンド編集部）