一蘭「2026年福袋」の発売開始！ 普段は購入できない“有田焼どんぶり”などセット
天然とんこつラーメン専門店「一蘭」は、12月2日（火）から、オリジナルグッズや人気のおみやげ商品が詰まった2026年の福袋を、「おみやげ一蘭」公式通販サイトで販売する。
【写真】ゲットしたい！ オリジナルグッズ入り「一蘭福袋2026」3種ラインナップ
■3種の福袋がラインナップ
今回発売される「一蘭福袋2026」は、“松”、“竹”、“梅”の3種類から選べる数量限定の福袋。
「一蘭福袋2026〜松〜」には、普段は手に入らない「有田焼 一蘭謹製 丸どんぶり」や、「オリジナル箸」、「オリジナルレンゲ」といった特別なグッズのほか、「博多細麺ストレート」、「釜だれとんこつ」、「ちぢれ麺」、「焼ラーメン とんこつ」、「旨辛コク増し」などの商品が入っている。
続く「一蘭福袋2026〜竹〜」は、子ども用サイズの「お子様どんぶり」がイン。加えて、各種ラーメンセットや「焼ラーメン」など人気のおみやげ商品も詰め合わせ、家族で楽しめる構成となっている。
そして「一蘭福袋2026〜梅〜」は、干支モチーフの「一蘭祝いさかずき〜午〜」が入り、縁起の良い年始にぴったりの内容。オリジナル箸やレンゲ、おみやげラーメン各種がバランスよくそろう。
いずれの福袋にも、「一蘭」で条件を満たした際に配布される「味集中型卓上カレンダー2026」と、メッセージカードが同梱。福袋企画専用の段ボールで発送されるため、開封前からワクワク感が楽しめる。
【写真】ゲットしたい！ オリジナルグッズ入り「一蘭福袋2026」3種ラインナップ
■3種の福袋がラインナップ
今回発売される「一蘭福袋2026」は、“松”、“竹”、“梅”の3種類から選べる数量限定の福袋。
「一蘭福袋2026〜松〜」には、普段は手に入らない「有田焼 一蘭謹製 丸どんぶり」や、「オリジナル箸」、「オリジナルレンゲ」といった特別なグッズのほか、「博多細麺ストレート」、「釜だれとんこつ」、「ちぢれ麺」、「焼ラーメン とんこつ」、「旨辛コク増し」などの商品が入っている。
そして「一蘭福袋2026〜梅〜」は、干支モチーフの「一蘭祝いさかずき〜午〜」が入り、縁起の良い年始にぴったりの内容。オリジナル箸やレンゲ、おみやげラーメン各種がバランスよくそろう。
いずれの福袋にも、「一蘭」で条件を満たした際に配布される「味集中型卓上カレンダー2026」と、メッセージカードが同梱。福袋企画専用の段ボールで発送されるため、開封前からワクワク感が楽しめる。