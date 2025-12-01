野球の大学日本代表候補が集まる強化合宿が5日から3日間、松山市の松山坊っちゃんスタジアムで行われる。全国から有望選手が集まる中で九州からは九共大の松山優太捕手（2年・鵬翔）と日経大の木切倉稜真内野手（3年・延岡学園）が選出された。松山優は兄の翔太も西部ガスから社会人日本代表に選出され9月のBFAアジア選手権に出場した。兄弟での日の丸戦士を目指してアピールする。

今春のリーグ戦から正捕手となった松山優は今季、ソフトバンクからドラフト2位指名を受けた稲川竜汰（4年・折尾愛真）やプロ志望届を提出した小中稜太（4年・香椎）らとバッテリーを組み6季ぶりリーグ優勝の力になった。「先輩からは配球はすべておまえに任せると言われていた」と上級生を堂々リード。上原忠監督は「構える姿に安心感がある。捕球してからスローイングまでの連動性も良く安心して見ていられる」と2年生の正捕手に信頼を置く。

アジア選手権に出場した5歳上の兄、翔太も西部ガスで捕手を務める。小学校でソフトボールを始めてから中学、高校とずっと兄と同じチームでその背中を追いかけてきた。松山優が捕手になったのは「宮崎西部ボーイズ」に所属していた中学時代。兄を知っていたチームの監督から「捕手をやってみろ」と勧められマスクをかぶった。

中学までは肩に自信がなかったが、鵬翔高入学前に兄から「このままじゃ無理だ」と言われスローイングの手ほどきを受けた。「上に投げず低く強く投げろ」というアドバイス通りに練習すると「送球に強さが出て距離が伸びたんです」。高校では1年秋から正捕手となり二塁送球に自信が持てるようになった。今では送球タイムは1・8秒とプロ並みの数字を誇る。

目標は兄を超えることだ。兄よりひと足早く大学生で「侍」入りへのチャンスをつかんだ。「兄とは日本代表の話をしたことはないけど自分も日の丸をつけたい」と意欲は十分。合宿には全国からトップレベルの選手が集まる。「プロを目指す人たちの中で一流の球を受けられるのが楽しみです」。チームのムードメーカーとなっている明るい性格で代表入りへ猛烈にアピールする。（前田泰子）

これまで九共大からは伊礼忠彦（元中日）、ダイエー（現ソフトバンク）などで活躍した大野倫、柴原洋、新垣渚、山村路直、馬原孝浩、大瀬良大地（広島）らプロ入りした選手が、大学日本代表入りしている。九州からは福岡大の梅野隆太郎（阪神）、九産大の渡辺翔太（楽天）なども大学日本代表を経験している。ソフトバンクにドラフト2位指名を受けた稲川竜汰も2年時に代表候補合宿に参加した。