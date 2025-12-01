¡Ø±§ÃèÀïÂâ¥¥å¥¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù½Ð±é¡õ²Î¼ê¤Î´ßÍÎÍ¤¡¢¸½Ì¾µÁ¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤òÇ¯Æâ¤Ç½ªÎ»¡¡2026Ç¯¤«¤é¡ÖÉ½µÌ¾¤òÊÑ¤¨¤Æ³èÆ°¡×
¡¡²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Î´ßÍÎÍ¤¡Ê32¡Ë¤¬12·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¡¢Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡Ö´ßÍÎÍ¤¡×Ì¾µÁ¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2026Ç¯¤«¤é¤ÏÉ½µÌ¾¤òÊÑ¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û´ßÍÎÍ¤¡¢¸½Ì¾µÁ¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤òÇ¯Æâ¤Ç½ªÎ»¡Ê¤ªÃÎ¤é¤»Á´Ê¸¡Ë
¡¡¡Ö´ßÍÎÍ¤¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ½ñÌÌ¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö2025Ç¯12·î31Æü¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¡È´ßÍÎÍ¤¡ÉÌ¾µÁ¤È¤·¤Æ¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¼õ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿±§ÃèÀïÂâ¥¥å¥¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢ ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È²ñ¼Ò¤òÀßÎ©Åù¡¢ ¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡¸½Ì¾µÁ¤Ç¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPEACE TONE¡Ù¤Ï12·îËö¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡£12·î8Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦µÈ¾Í»ûSHUFFLE¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼7¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡Ö2026Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È³èÆ°¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿´µ¡°ìÅ¾¡¢É½µÌ¾¤òÊÑ¤¨¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÍ¤Ê¤ê¤ÎÂç¤¤Ê³Ð¸ç¤Ç¤¹¡£»Ä¤ê1¥ö·î´Ö¡£ ¡È´ßÍÎÍ¤¡É¤È¤·¤Æ²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ1·î°Ê¹ß¤âÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊËÍ¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤¬µï¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£ ¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¡¢¤è¤í¤·¤¯¤Í¡£°Ê¾å¡ª´ßÍÎÍ¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡´ß¤Ï1993Ç¯7·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£2009Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ø²Î¥¹¥¿!!¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤ÇÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é°Ê¹ß¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ø±§ÃèÀïÂâ¥¥å¥¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¡¿¥µ¥½¥ê¥ª¥ì¥ó¥¸Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Ç¤ÏÏ©¾å¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó²Ä»ùÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£
