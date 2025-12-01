年末年始レベルの寒さ到来で『冬将軍』力をふるいそう　近畿の平地で雪予想　中国地方は今季初の『まとまった雪』か

今週水曜日の３日は、西日本の平地でも雪が降る可能性があり、気象台が注意を呼びかけています。



３日（水）から４日（木）にかけて、年末年始レベルの寒さが来そうな中、『冬将軍』がシーズン早々その力をふるいそう。中国地方では今季初の『まとまった雪』になるおそれがあります。



近畿地方では、３日から４日頃にかけて、冬型の気圧配置が強まり、近畿地方の上空約１５００ｍには、氷点下６度以下のこの時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。





３日から４日頃にかけて、『山地を中心に雪が降り、平地でも積雪となる可能性』があります。積雪や路面の凍結による交通障害などに留意してください。西日本の上空約１５００ｍには、３日から４日頃にかけて氷点下９度以下の真冬並みの強い寒気が流れ込む見込みです。このため中国地方では、３日から４日頃にかけて『山地を中心に今シーズン初のまとまった雪となり、平地でも積雪となる可能性』があります。四国地方では、３日から４日頃にかけて、『山地を中心に雪が降り、積雪となるおそれ』があります。積雪や路面の凍結による交通障害に留意してください。特に、峠越えをする際、車の運転には注意してください。１２月に入り、一気に冬らしくなる予想で、西日本の平地でも雪に対する備えが必要です。