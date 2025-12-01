今日（12月1日）で、現在の健康保険証の運用が終わります。明日（2日）以降は、「マイナ保険証」か「資格確認書」に切り替わります。

「約60％が利用」スタッフ負担軽減も期待

熊本市内の病院の受付に、マイナ保険証を読み取る機械があります。

大腸肛門病センター高野病院 田上尚美さん「マイナンバーカードを機械にセットして操作するだけ、簡単にできます」

顔認証か暗証番号を入力し、受付は完了です。

これまで手入力だった保険証の情報などが自動的に反映されるため、病院スタッフの負担軽減も期待されています。

田上さん「導入当初は1日に2～3人くらいだったが、現在は約60％が利用している。保険証の登録などの負担が軽減されている」

「マイナ保険証」はマイナンバーカードを健康保険証として登録し、現在の健康保険証の代わりに利用するというものです。

マイナ保険証を使う患者側のメリットは何か。健康保険証を発行する協会に聞きました。

高額医療費の手続きが不要に

全国健康保険協会 熊本支部 鈴木涼子さん「受診歴や薬剤情報、健診情報も医師・薬剤師に共有できるので、それを基に適正な医療が受けられる」

また、入院や手術で医療費が高額になった場合の手続きもなくなると言います。

鈴木さん「これまでは限度額認定証の手続きが必要だったが、医療機関で自己負担の限度額を確認できるようになる」

現在の健康保険証は有効期限が今日（12月1日）で切れるため、明日（12月2日）以降、保険適用で診察を受ける場合は、受付でマイナ保険証を提示する必要があります。では、マイナンバーカードを持っていない人は、どうなるのでしょうか。

「資格確認書」の使い方

鈴木さん「マイナンバーカードを持っていない人や、何らかの事情で保険証としての利用が難しい場合は『資格確認書』を使っていただく」

「資格確認書」は、現在の健康保険証と同じように使うことができます。

マイナ保険証の登録をしていない人には、住んでいる市町村などから資格確認書が送られているということです。

「マイナ保険証」登録状況は確認できる？

スマートフォンから「マイナポータルアプリ」で確認することができます。

4ケタの暗証番号を入力し、スマートフォンで自分のマイナンバーカードを読み取ると、登録しているか確認することができます。

登録していなければ、「資格確認書」が送られています。

登録していないけれど…保険適用はどうなる？

「資格確認書」を健康保険証の代わりにすることで、保険適用の診察が可能です。

現在の健康保険証も、2026年3月までは使用できるということです。