DAIGO¡¢¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈºÊ¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¼ç±é±Ç²è´Õ¾Þ¡Ö¥á¥ó¥Ä¤¬¹ë²Ú¡×¡Ö¤ª´é¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¿·Á¯¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/01¡Û¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BREAKERZ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤¬11·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×(¸ø³«Ãæ)¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDAIGO¡¢¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤Î¶âÇú¤ÈºÊ¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¤Ø
¤³¤ÎÆü¡¢DAIGO¤Ï¡Öº£Æü¤Ï±Ç²è¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ªNKN ²¿ ²ó¤â µã¤¤¤¿ Á´¥¥ã¥¹¥È¡¢´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ Ã¯1¿Í·ç¤±¤Æ¤â½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤äÃ±¸ì¤ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¿ôÊ¸»ú¤ËÎ¬¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¡ÈDAI¸ì¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Î´Õ¾Þ¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¿Æ¤¬»Ò¶¡¤òÁÛ¤¤¡¢¿Í¤¬¿Í¤òÁÛ¤¦¡£¶»Áû¤®¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡£ºÊ¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡ÄÀ§Èó·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈËÌÀî¤Î¿´¾ð¤Ë¶»¤òÃÚ¤»¡¢±Ç²è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¥ê¥·¥ç¡¼¤¯¤ó¡¢´îÌðÉðË¡¢²Î¹¾ì½ß¡£ Ë»¤·¤¤Ãæ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥¨¥¢¡¼¥Ð¥ó¥É¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Îµ´Î¶±¡æÆ¡¦´îÌðÉðË¡¦²Î¹¾ì½ß¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤³¤Î»þ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÇòÅÉ¤ê¥á¥¤¥¯¤Ï¤»¤º¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ä¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÇòÅÉ¤ê¤Ç¹Ô¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ä¤¬¹ë²Ú¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃ¶ÆáÍÍ¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶½Ð¤Æ¤ë¡×¡Ö¶âÇú¤Î³§¤µ¤ó¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©¡×¡Ö¤ª´é¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¿·Á¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡DAIGO¡¢¶âÇú¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈºÊ¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¼ç±é±Ç²è´Õ¾Þ
¢¡DAIGO¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
