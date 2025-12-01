「ミスSFC2025」ファイナリスト、田口心晴さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/12/01】「ミスSFC2025」エントリーNo.3の田口心晴（たぐち・こはる）さんのインタビュー。
【写真】今年度も美男美女揃い「ミスミスターSFCコンテスト」ファイナリスト
学部／学年：法学部／1年
出身地：静岡県
誕生日：1月7日
趣味：ファッション、美容
特技：ピアノ、ルービックキューブ
好きな食べ物：オールドファッション
好きな言葉（座右の銘）：初志貫徹
最近ハマっていること：御朱印集め
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
ミスコン活動を通して表現力を磨き、アナウンサーという夢への第一歩を踏み出したいと思ったからです。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
負けず嫌いで貪欲に努力できるところです！この夏は全ての時間をミスコンのために費やしました。毎日2回以上のSNS更新、1日12時間の配信など、努力量だけは誰にも負けないという意識を持って活動に取り組んできました。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
食生活をサラダ中心にするようにしています！また、電車の代わりに歩いたり、エスカレーターの代わりに階段を使ったりと日常の努力の積み重ねも大切にしています。
― 憧れの有名人はいますか？
「ミス慶應コンテスト2023」グランプリの野口結夢さんです！
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私は中高6年間体型に悩み、10kg以上の減量、リバウンドを何度も繰り返しました。ミスコンなど表舞台で輝く方々とかけ離れた自分の容姿を見るたびに辛い思いをしてきましたが、ミスコンでグランプリに輝きたいという気持ちが私自身を奮い立たせてくれました。どんなに苦しいときも、夢や目標の存在が私の1番の原動力だったと感じています。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
視聴者の方々に前向きな力を与えられるようなアナウンサーになりたいです！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、田口さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
どんな努力も惜しまないで夢を追い続けることだと思っています！努力したら報われるとは限りませんが、諦めたら一生の後悔になるかもしれません。この記事を読んで下さっている皆様に明るい未来が待っていますように！
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：ミスミスターSFCコンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：ミスミスターSFCコンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票終了日：2025年12月13日9時00分
・本番日：2025年12月13日（予定）
【Not Sponsored 記事】
